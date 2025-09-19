(PLO)- iPhone 17 và iPhone Air vừa lên kệ đã nhanh chóng tạo cơn sốt nâng cấp tại Việt Nam.

Song song với đó, thị trường phụ kiện di động cũng bùng nổ, từ pin dự phòng, sạc nhanh đến ốp lưng và kính cường lực, phản ánh xu hướng người dùng sẵn sàng chi thêm để bảo vệ thiết bị và thể hiện phong cách cá nhân.

Theo IMARC Group, thị trường phụ kiện điện thoại (mobile phone accessories) toàn cầu được định giá khoảng USD 94,4 tỉ vào năm 2024 và dự kiến đạt USD 142,3 tỉ vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 4,63% từ 2025-2033.

Tại Việt Nam, nhiều người dùng sẵn sàng chi thêm cho các sản phẩm “ăn theo” iPhone để vừa bảo vệ thiết bị, vừa khẳng định phong cách cá nhân.

Theo ghi nhận từ các đại lý, số lượng đặt cọc năm nay đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, vượt hơn 100.000 đơn đặt hàng iPhone 17, đặc biệt là phiên bản màu cam.

iPhone 17 được mở bán vào sáng ngày 19-9 tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Trong đó pin dự phòng, ốp lưng và cục sạc nhanh tiếp tục là nhóm sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, một số thương hiệu quốc tế như mophie đã trình làng dòng sạc GaN công suất 25 W, pin dự phòng tích hợp chuẩn Qi2.2, tương thích tối ưu với iPhone 17. Công nghệ GaN giúp thiết bị có kích thước nhỏ gọn hơn, ít tỏa nhiệt nhưng vẫn duy trì được hiệu suất cao, phù hợp với nhịp sống di động.

Đây cũng là nhóm sản phẩm thường xuyên nằm trong giỏ hàng của người dùng iPhone, đặc biệt là giới trẻ. Ở mảng ốp lưng, Pikata gây chú ý với vật liệu Aramid, loại sợi vốn dùng trong hàng không và áo chống đạn, giúp tạo ra những chiếc ốp siêu mỏng chỉ 0,9 mm nhưng vẫn đảm bảo khả năng chống sốc.

Ốp lưng là một trong những phụ kiện iPhone 17 không thể thiếu. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu yêu thích sự hầm hố, người dùng có thể tìm mua các dòng ốp của UAG, đơn cử như Monarch Pro hoặc Metropolis, dùng sợi Kevlar, Carbon Fiber… hướng đến nhóm người dùng thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Màn hình iPhone là một trong những phần đắt đỏ nhất trên thiết bị. Do đó, đa số người dùng sau khi mua điện thoại đều dán thêm kính cường lực để bảo vệ. Đơn cử như dòng InvisibleShield của ZAGG, được bổ sung công nghệ Graphene và bộ lắp PerfectFit, giúp người dùng dễ thao tác hơn, đồng thời tăng khả năng bảo vệ màn hình gấp nhiều lần so với kính thường.

Với sức tiêu thụ iPhone thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, Việt Nam tiếp tục là “điểm nóng” cho các thương hiệu quốc tế, nơi người dùng sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho cả chiếc điện thoại và hệ sinh thái đi kèm.

