Lỗi kì lạ trên iOS 26 khiến người dùng iPhone đau đầu

(PLO)- Một lỗi hiếm gặp trên iOS 26 đang khiến không ít người dùng iPhone bối rối khi phát hiện ảnh chụp từ điện thoại Android bị chuyển sang tông màu đỏ bất thường trong ứng dụng Ảnh (Photos).

Theo phản ánh của người dùng trên diễn đàn Reddit, hiện tượng này xảy ra với những bức ảnh được chụp bằng smartphone Android, sau đó được sao chép hoặc nhập vào iPhone chạy iOS 26.

Điều bất thường là lỗi không xuất hiện ngay từ đầu. Ở chế độ xem thư viện, ảnh vẫn hiển thị màu sắc bình thường. Tuy nhiên, khi người dùng chạm vào ảnh và phóng to để xem chi tiết, toàn bộ khung hình bất ngờ bị phủ một lớp màu đỏ đậm, giống như đã áp dụng bộ lọc màu.

Samsung gây bất ngờ cho hàng triệu người dùng Galaxy (PLO)- Samsung vừa khiến người dùng Galaxy bất ngờ khi phát hành bản vá bảo mật tháng 12, động thái diễn ra đúng lúc Android đang đối mặt với 2 lỗ hổng nghiêm trọng.

Lỗi trên iOS 26 khiến hình ảnh bị hiển thị lớp phủ màu đỏ. Ảnh: Reddit

Các báo cáo cho thấy lỗi này chỉ xuất hiện trong ứng dụng Ảnh (Photos) của iOS 26, và không làm thay đổi dữ liệu gốc của hình ảnh. Điều đó đồng nghĩa với việc ảnh không bị hỏng hay mất thông tin, mà chỉ hiển thị sai màu trong một số tình huống nhất định.

Cách khắc phục tương đối đơn giản, người dùng chỉ cần mở bức ảnh bị ảnh hưởng, chọn Chỉnh sửa, sau đó nhấn Khôi phục. Thao tác này sẽ loại bỏ lớp hiệu ứng màu đỏ và đưa ảnh trở lại trạng thái ban đầu.

Hiện Apple chưa đưa ra giải thích chính thức về nguyên nhân gây ra lỗi. Tuy nhiên, điểm chung của các trường hợp gặp sự cố là ảnh đều được chụp từ thiết bị không phải iPhone. Điều này làm dấy lên khả năng ứng dụng Ảnh (Photos) trên iOS 26 đang diễn giải sai một số cấu hình màu, hoặc metadata được nhúng trong ảnh từ Android.

Dù chưa rõ lỗi xuất hiện trong điều kiện cụ thể nào, nhưng sự cố này vẫn khiến trải nghiệm xem ảnh của người dùng bị gián đoạn. May mắn là ít nhất ở thời điểm hiện tại, lỗi chỉ mang tính hiển thị và không gây mất dữ liệu.

Apple phát hành bản cập nhật quan trọng cho 1 tỉ người dùng iPhone (PLO)- Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.2, giúp khắc phục hơn 20 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, trong đó có những lỗi đã được khai thác trong thực tế.