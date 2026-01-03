6 cách tăng tốc Windows 11 đầu năm 2026

(PLO)- Sau mỗi lần cập nhật Windows 11, không ít người dùng cảm thấy máy tính bỗng trở nên ì ạch, các thao tác thường ngày cũng “chậm như rùa bò”. Liệu đây có phải là lỗi nghiêm trọng hay chỉ là tình trạng nhất thời?

Vì sao Windows 11 lại chậm sau khi cập nhật?

Thông thường, sau khi cài đặt bản vá hoặc cập nhật lớn, Windows sẽ tự động thực hiện hàng loạt tác vụ nền như lập chỉ mục tìm kiếm, tối ưu hóa hệ thống, cập nhật bảo mật… Những quy trình này có thể khiến CPU, RAM hoặc ổ cứng bị quá tải trong một thời gian ngắn, dẫn đến hiệu suất giảm rõ rệt. Đặc biệt, nếu bản cập nhật gặp lỗi hoặc ổ đĩa đầy, tình trạng chậm có thể kéo dài hơn.

Từ 1-1-2026, người dùng Zalo, Facebook cần biết điều này để tránh mất quyền lợi Infographic (PLO)- Từ ngày 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, kéo theo nhiều thay đổi liên quan đến người dùng Zalo, Facebook và các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam.

Các bước kiểm tra và khắc phục đơn giản

1. Đợi máy ổn định sau cập nhật

Ngay khi vừa cập nhật xong, bạn hãy để máy tính nghỉ ngơi khoảng 30 phút để xử lý các tác vụ sau khi cập nhật. Sau đó, người dùng chỉ cần khởi động lại máy một lần nữa.

2. Kiểm tra bản cập nhật có gây lỗi không

Đôi khi, một bản cập nhật cụ thể bị lỗi sẽ khiến nhiều người dùng gặp sự cố tương tự. Để xác định, bạn vào mục Settings/Cài đặt - Windows Update - Update history/Lịch sử cập nhật, ghi lại mã KB của bản cập nhật gần nhất.

Tra cứu mã này trên Internet để xem cộng đồng có phàn nàn về hiện tượng chậm máy hay không. Nếu đúng, hãy cân nhắc gỡ bỏ bản cập nhật đó và chờ Microsoft sửa lỗi.

3. Gỡ cài đặt bản cập nhật lỗi

Để gỡ bản cập nhật, vào Settings/Cài đặt - Windows Update - Update history/Lịch sử cập nhật - Uninstall updates/Gỡ cài đặt bản cập nhật, chọn đúng mã KB và làm theo hướng dẫn. Thường sau thao tác này, hiệu suất máy sẽ được phục hồi. Nếu vẫn chưa cải thiện, bạn có thể cài lại bản cập nhật nếu muốn.

4. Giải phóng dung lượng ổ đĩa

Ổ đĩa hệ thống gần đầy cũng là nguyên nhân phổ biến khiến máy chậm sau cập nhật. Hãy kiểm tra dung lượng ổ C:, xóa các ứng dụng không dùng đến tại Settings/Cài đặt - Apps/Ứng dụng - Installed/Ứng dụng đã cài đặt, và gỡ cài đặt bất kỳ thứ gì bạn đã không sử dụng trong một thời gian. Nhấp vào ba dấu chấm ngang bên cạnh ứng dụng và chọn Uninstall/Gỡ cài đặt.

Tiếp theo, xóa các mục như Dọn dẹp Windows Update và các dữ liệu tạm thời khác trong Settings/Cài đặt - System/Hệ thống - Storage/Lưu trữ - Temporary files/Tệp tạm thời. Đồng thời, di chuyển các file lớn sang ổ khác và giữ lại tối thiểu 15 đến 20% dung lượng trống để Windows hoạt động ổn định.

5. Kiểm tra các thay đổi hệ thống sau cập nhật

Một số bản cập nhật có thể tự động bật lại ứng dụng khởi động, thay đổi chế độ sử dụng năng lượng hoặc quyền ứng dụng nền. Bạn nên kiểm tra lại tại Task Manager/Trình quản lý tác vụ - tab Starup/Ứng dụng khởi động, đảm bảo không có ứng dụng không cần thiết đang chạy.

Vào Settings/Cài đặt - System/Hệ thống - Power/Nguồn và Pin để xác nhận chế độ Best Performance/Hiệu suất tối ưu đã được chọn.

Ngoài ra, hãy kiểm tra và tắt các quyền nền không cần thiết trong Settings/Cài đặt - Apps/Ứng dụng - Installed apps/Ứng dụng đã cài đặt, nhấn vào menu (…) ba chấm bên cạnh ứng dụng, chọn Advanced options/Tùy chọn nâng cao và đặt quyền ứng dụng Background Never/Không bao giờ.

6. Chỉ xử lý bộ phận bị chậm

Nếu chỉ một phần của hệ thống bị chậm như File Explorer, tìm kiếm, hình ảnh, thời gian khởi động chậm, hãy áp dụng giải pháp như khởi động lại, xóa cache, tạo lại chỉ mục tìm kiếm, cập nhật driver đồ họa… Việc xác định đúng khu vực bị chậm sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và không phải kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Đa số lỗi chỉ là tạm thời

Đa phần tình trạng máy tính chạy chậm sau khi cập nhật chỉ là hiện tượng tạm thời, sẽ tự động biến mất khi Windows xử lý xong các tác vụ nền. Tuy nhiên, cũng có lúc chính bản cập nhật gặp lỗi, gây ra sự cố về hiệu suất và chỉ cần gỡ bỏ bản cập nhật ấy là máy sẽ chạy mượt trở lại.

Ngoài ra, một số cập nhật có thể vô tình thay đổi hoặc làm rối loạn các cài đặt hệ thống, và bạn chỉ cần điều chỉnh lại các thiết lập này là mọi thứ sẽ hoạt động ổn định như ban đầu. Nói chung, chỉ cần nắm rõ nguyên nhân và xử lý đúng chỗ thì chiếc máy của bạn sẽ lại vận hành trơn tru.

Người dân cần làm điều này ngay trên ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi BHYT (PLO)- Bảo hiểm xã hội vừa phát đi thông báo liên quan đến thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, yêu cầu người dân kiểm tra và cập nhật để tránh ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh.