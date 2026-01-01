4 điều Samsung cần cải thiện trên smartphone Galaxy tầm trung

(PLO)- Trước sức ép ngày càng mạnh đến từ các đối thủ Trung Quốc, Samsung cần phải cải thiện dòng smartphone tầm trung Galaxy A, F và M nếu muốn tiếp tục thu hút người tiêu dùng.

Trong nhiều năm qua, smartphone tầm trung của Samsung luôn là sản phẩm chủ lực tại các thị trường quan trọng như châu Âu, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Dòng Galaxy A được định vị mang lại trải nghiệm tốt với mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường đã thay đổi nhanh chóng khi các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục nâng cấp cấu hình, pin và công nghệ sạc, khiến lợi thế thương hiệu của Samsung không còn là yếu tố đủ mạnh.

Theo SamMobile, có 4 điểm then chốt mà Samsung cần cải thiện để các mẫu Galaxy tầm trung trở nên cạnh tranh hơn trong giai đoạn tới.

Viền màn hình cần đồng đều và hiện đại hơn

Samsung là một trong những nhà sản xuất màn hình OLED hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nghịch lý là nhiều smartphone Galaxy tầm trung lại chưa mang đến cảm giác hiện đại khi nhìn từ mặt trước. Phần viền dưới thường dày hơn rõ rệt so với các cạnh còn lại, khiến tổng thể thiết kế không được cao cấp.

Đáng chú ý, một số mẫu Galaxy F và Galaxy M ra mắt gần đây còn quay lại kiểu màn hình “giọt nước” hình chữ U, trong khi thế hệ trước đã sử dụng thiết kế đục lỗ. Trong bối cảnh năm 2025, những chi tiết này dễ khiến người dùng cảm thấy Samsung đang chậm chân về thiết kế ở phân khúc tầm trung.

Màn hình giọt nước trên dòng Galaxy A26. Ảnh: TIỂU MINH

Nâng cấp GPU trên chip Exynos

Hiệu năng vẫn là điểm yếu cố hữu của nhiều mẫu Galaxy tầm trung, đặc biệt khi Samsung ưu tiên sử dụng chip Exynos. Với các tác vụ cơ bản, những vi xử lý này đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày. Tuy nhiên, khả năng xử lý đồ họa lại chưa đủ thuyết phục, nhất là với nhóm người dùng trẻ thường xuyên chơi game.

Theo SamMobile, Samsung không nhất thiết phải trang bị chip cao cấp cho phân khúc này. Hiệu năng CPU của các dòng Exynos tầm trung hiện nay đã ở mức chấp nhận được. Điều cần cải thiện là GPU mạnh và ổn định hơn, giúp trải nghiệm chơi game mượt mà và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

GPU tốt hơn cũng đồng nghĩa giao diện hoạt động trơn tru hơn, đặc biệt quan trọng khi Samsung cam kết hỗ trợ nhiều năm cập nhật Android. Nếu phần cứng không đủ mạnh, trải nghiệm người dùng sẽ suy giảm rõ rệt sau vài bản cập nhật lớn.

Camera cần hỗ trợ quay video 4K 60 fps

Camera trên smartphone Galaxy tầm trung được đánh giá cao về màu sắc và khả năng xử lý dải tương phản. Tuy nhiên, khả năng quay video lại đang bị giới hạn. Dù chip Exynos tầm trung đủ sức quay video 4K 60 fps, nhưng ngay cả những mẫu Galaxy A cao cấp nhất hiện nay vẫn chưa khai thác được lợi thế này.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng sáng tạo nội dung và đăng tải video lên mạng xã hội, việc hỗ trợ quay 4K 60 fps cho cả camera chính lẫn camera trước sẽ là nâng cấp thiết thực, giúp Galaxy tầm trung bắt kịp xu hướng sử dụng thực tế.

Camera trên smartphone tầm trung Samsung cần được cải thiện. Ảnh: TIỂU MINH

Pin lớn hơn

Thời lượng pin luôn là yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu. Hiện nay, đa số smartphone Galaxy tầm trung vẫn dừng ở mức pin 5.000 mAh, đủ dùng nhưng không còn nổi bật. Trong khi đó, nhiều đối thủ đã chuyển sang pin 6.000-9.000 mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh để tạo lợi thế cạnh tranh.

Việc nâng pin lên mức 6.000 mAh cho dòng Galaxy A và thậm chí 7.000 mAh cho Galaxy F, Galaxy M sẽ mang lại khác biệt rõ rệt. Khi kết hợp với chip Exynos được tối ưu tốt, các mẫu máy này có thể đáp ứng được hơn một ngày sử dụng.

Nhìn chung, thị trường smartphone tầm trung đã thay đổi nhanh chóng trong vài năm trở lại đây. Samsung khó có thể giữ vị thế nếu chỉ dựa vào tên tuổi thương hiệu. Viền màn hình gọn gàng hơn, GPU mạnh hơn, khả năng quay video tốt hơn và pin dung lượng lớn là những yếu tố có thể giúp dòng smartphone tầm trung của Samsung tiếp tục trở thành lựa chọn của người tiêu dùng.

Thiết kế trên các dòng smartphone Samsung tầm trung vẫn chưa hiện đại. Ảnh: TIỂU MINH

