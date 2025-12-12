Apple cảnh báo người dùng nên ngừng sử dụng trình duyệt này

(PLO)- Google vừa tung ra bản cập nhật mới cho Chrome trên iPhone, tích hợp sâu công nghệ Gemini ngay trong trình duyệt.

Động thái này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Apple đưa ra cảnh báo công khai rằng người dùng iPhone nên ngừng sử dụng Chrome, và chuyển sang Safari để bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn.

Theo Apple, Safari có khả năng ngăn chặn các nhà quảng cáo và website tận dụng đặc điểm thiết bị để tạo dấu vân tay kỹ thuật số nhằm theo dõi người dùng.

Bảng so sánh khả năng bảo vệ quyền riêng tư giữa Safari và Chrome. Ảnh: Apple

Trong khi đó, Google chọn cách đáp trả bằng việc tăng cường sức mạnh AI trên Chrome. Theo 9to5Google, bản cập nhật Chrome 143 cho iOS được tích hợp Gemini sâu hơn, người dùng có thể mở bảng công cụ trang với hai lựa chọn là Màn hình tìm kiếm hoặc Hỏi Gemini.

Google cho biết tính năng này vẫn đang được triển khai dần dần trên toàn cầu. Lưu ý, Gemini sẽ không hoạt động trong chế độ ẩn danh.

Tuy nhiên, báo cáo của Surfshark cho biết Gemini trên Chrome thu thập nhiều dữ liệu người dùng hơn các AI tích hợp trong trình duyệt khác, một điểm mà những ai quan tâm đến quyền riêng tư cần lưu ý.

Dù Gemini chỉ đứng thứ mười trong danh sách các ứng dụng iPhone miễn phí phổ biến nhất năm nay (ChatGPT giữ vị trí dẫn đầu), nhưng Google vẫn đang tìm cách đưa Gemini vào nhiều nền tảng để tạo lợi thế cạnh tranh. Và Chrome, trình duyệt có lượng người dùng áp đảo trên toàn cầu, chính là mảnh ghép quan trọng.

Apple khuyến cáo người dùng nên ngừng sử dụng trình duyệt Chrome. Ảnh: AI

