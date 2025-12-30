Tin công nghệ 30-12: Hơn 20% video trên YouTube có thể là nội dung kém chất lượng do AI tạo ra

(PLO)- Tin công nghệ 30-12 sẽ có các nội dung như Hơn 20% video trên YouTube có thể là nội dung kém chất lượng do AI tạo ra, Samsung biến tủ lạnh thành trợ lý AI nhờ Google Gemini, chuỗi bán lẻ đầu tiên đạt ISO 9001:2015 cho PC lắp ráp, Trung Quốc yêu cầu chatbot AI phải bảo đảm an toàn cảm xúc.

1. Hơn 20% video trên YouTube có thể là nội dung kém chất lượng do AI tạo ra

Một nghiên cứu mới cho thấy YouTube đang đối mặt với làn sóng video kém chất lượng được tạo ra bằng AI, làm dấy lên lo ngại về trải nghiệm người dùng và độ tin cậy của nền tảng.

Theo Android Headlines, hơn 20% nội dung xuất hiện trong luồng đề xuất của YouTube có dấu hiệu là video do AI tạo ra, chủ yếu phục vụ mục đích câu lượt xem và người theo dõi. Các video này thường sử dụng giọng đọc tổng hợp, hình ảnh lặp lại, nội dung hời hợt hoặc sao chép từ nhiều nguồn khác nhau mà không mang lại giá trị thực tế cho người xem.

Đáng chú ý, phần lớn các kênh đăng tải loại nội dung này được vận hành tự động, tận dụng công cụ AI để sản xuất hàng loạt video trong thời gian ngắn. Điều này khiến người dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nội dung do con người sáng tạo, đâu là sản phẩm của AI.

Các chuyên gia cho rằng thuật toán đề xuất của YouTube, vốn ưu tiên tần suất đăng tải và thời gian xem, đã vô tình tiếp tay cho xu hướng này. Khi AI giúp giảm mạnh chi phí sản xuất, số lượng video tăng lên nhanh chóng, trong khi chất lượng không được kiểm soát tương xứng.

YouTube hiện chưa đưa ra con số chính thức về tỉ lệ nội dung AI trên nền tảng, nhưng công ty cho biết đang điều chỉnh chính sách để hạn chế video rác và tăng khả năng hiển thị cho nội dung gốc, có giá trị.

2. Samsung biến tủ lạnh thành trợ lý AI nhờ Google Gemini

Tại CES 2026, Samsung Electronics sẽ trình làng loạt thiết bị nhà bếp thế hệ mới, trong đó điểm nhấn là AI Vision phiên bản nâng cấp, được phát triển cùng Google Gemini và Google Cloud.

Theo công bố, danh mục sản phẩm mới bao gồm tủ lạnh Bespoke AI, bếp liền lò dạng slide in và lò vi sóng tích hợp hút mùi OTR với thiết kế hoàn toàn mới.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, các thiết bị này được bổ sung nhiều tính năng AI nhằm đơn giản hóa việc nấu nướng và quản lý thực phẩm hằng ngày.

Đáng chú ý nhất là tủ lạnh Bespoke AI Refrigerator Family Hub thế hệ mới, lần đầu tiên tích hợp nền tảng Google Gemini. Trước đây, AI Vision trên tủ lạnh Samsung chỉ nhận diện được số lượng giới hạn thực phẩm tươi và thực phẩm chế biến. Phiên bản mới được phát triển để mở rộng khả năng nhận diện, hướng tới việc tự động nhận biết cả thực phẩm chế biến sẵn mà không cần đăng ký trước, đồng thời cho phép người dùng gắn nhãn và quản lý thực phẩm linh hoạt hơn. Nhờ đó, danh sách nguyên liệu trong tủ được cập nhật trực quan, hỗ trợ người dùng lên kế hoạch bữa ăn thuận tiện hơn.

Bên cạnh tủ lạnh, Samsung cũng giới thiệu tủ rượu Bespoke AI Wine Cellar mới. Camera tích hợp giúp nhận diện nhãn chai, theo dõi vị trí từng chai rượu và đồng bộ dữ liệu với SmartThings AI Wine Manager. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra bộ sưu tập rượu và nhận gợi ý kết hợp món ăn phù hợp.

Ngoài AI, công ty còn làm mới diện mạo không gian bếp với loạt thiết bị hoàn thiện thép không gỉ đồng bộ, thiết kế mỏng gọn, lắp đặt sát tường và hệ thống hút mùi được cải tiến.

3. Chuỗi bán lẻ đầu tiên đạt ISO 9001:2015 cho PC lắp ráp

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng máy tính cá nhân ngày càng tăng, không chỉ cấu hình hay giá bán mà chất lượng lắp ráp và độ ổn định khi vận hành cũng trở thành yếu tố được người dùng quan tâm.

Vừa qua, FPT Shop đã trở thành chuỗi bán lẻ công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp PC E Power.

Chứng nhận này được áp dụng cho quy trình lắp ráp PC E Power tại kho tổng Long An của FPT Retail. Đây là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng, cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư bài bản vào hạ tầng kho vận, quy trình vận hành và đội ngũ kỹ thuật.

Việc chủ động lắp ráp giúp hệ thống linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng trên toàn chuỗi.

Bên cạnh tiêu chuẩn ISO, các bộ PC E Power còn đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật hiện hành tại Việt Nam như quy định về tương thích điện từ, an toàn điện và dán nhãn năng lượng. Những yêu cầu này góp phần đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với môi trường sử dụng thực tế.

Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đơn vị này còn triển khai chính sách bảo hành độc quyền 3 năm cho PC E Power, trong đó cho phép đổi mới linh kiện trong năm đầu nếu lỗi do nhà sản xuất.

4. Trung Quốc yêu cầu chatbot AI phải bảo đảm an toàn cảm xúc

Trung Quốc đang xây dựng các quy định mới nhằm kiểm soát tác động cảm xúc của AI, đặc biệt là các chatbot và trợ lý ảo có khả năng tương tác trực tiếp với con người.

Theo Mashable, dự thảo quy định do cơ quan quản lý Trung Quốc công bố yêu cầu các hệ thống AI phải tránh tạo ra nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dùng, nhất là trẻ vị thành niên.

Các chatbot được yêu cầu không khuyến khích sự lệ thuộc cảm xúc, không thao túng tâm lý và không đưa ra phản hồi có thể gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa con người và máy móc.

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược siết chặt quản lý AI của Trung Quốc, sau hàng loạt quy định liên quan đến nội dung tạo sinh, dữ liệu huấn luyện và kiểm duyệt thuật toán. Điểm khác biệt lần này là trọng tâm được đặt vào “an toàn cảm xúc”, một khía cạnh trước đây ít được luật hóa nhưng ngày càng gây tranh cãi khi chatbot trở nên giống con người hơn.

Dự thảo cũng yêu cầu các công ty phát triển AI phải thiết lập cơ chế cảnh báo, giới hạn thời gian sử dụng và công cụ giám sát phù hợp với từng nhóm người dùng. Với trẻ em và thanh thiếu niên, các biện pháp bảo vệ được đề xuất ở mức nghiêm ngặt hơn.

Giới quan sát nhận định, các quy định này không chỉ phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn của Trung Quốc về tác động xã hội của AI, mà còn có thể tạo tiền lệ cho nhiều quốc gia khác trong việc quản lý chatbot thế hệ mới.

