Tin công nghệ 30-1: iPhone tiếp tục là ‘gà đẻ trứng vàng’ của Apple

(PLO)- Tin công nghệ 30-1 sẽ có các nội dung như iPhone tiếp tục là gà đẻ trứng vàng của Apple, xuất hiện mẫu máy lọc không khí cho trẻ sơ sinh, Bitcoin có khả năng rớt xuống mức 70.000 USD?

1. iPhone tiếp tục là gà đẻ trứng vàng của Apple

Theo công bố của Apple, doanh thu iPhone tại Trung Quốc tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng doanh thu chung của toàn công ty, vốn đạt 16%. Đây cũng là kết quả kinh doanh iPhone tốt nhất của Apple tại thị trường Trung Quốc kể từ cuối năm 2021.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, CEO Tim Cook cho biết quý vừa qua là quý có doanh thu iPhone cao nhất từ trước đến nay của Apple tại Trung Quốc, chủ yếu nhờ sức mua đối với dòng iPhone 17.

Apple cho biết lượng khách đến các cửa hàng tại Trung Quốc tăng ở mức hai chữ số so với cùng kỳ, trong khi số lượng iPhone đang được sử dụng tại thị trường này đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiêu dùng Trung Quốc vẫn chịu nhiều sức ép, từ chi tiêu thận trọng đến các vấn đề của chuỗi cung ứng điện tử.

Theo ông Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách thiết bị khách hàng tại IDC, đây là diễn biến đáng chú ý sau nhiều quý Apple gặp khó khăn trước cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa như Huawei.

Dữ liệu của IDC cho thấy trong quý IV, Apple xuất xưởng khoảng 16 triệu iPhone tại Trung Quốc, chiếm 21% thị phần. Tính cả năm 2025, Apple đạt 16,2% thị phần với 46,2 triệu iPhone được xuất xưởng, đứng ngay sau Huawei.

Để duy trì doanh số, Apple cũng triển khai một số chương trình giảm giá cho iPhone tại Trung Quốc thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và website chính thức.

2. Xuất hiện mẫu máy lọc không khí cho trẻ sơ sinh

Levoit Sprout là mẫu máy lọc không khí được thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thiết bị hướng đến các gia đình có nhu cầu kiểm soát chất lượng không khí trong không gian sinh hoạt của trẻ, thay vì sử dụng các dòng máy lọc không khí thông thường.

Máy được trang bị nhiều chức năng gồm lọc không khí, phát tiếng ồn trắng và đèn ngủ, phù hợp với diện tích phòng 30 m², với thời gian làm sạch không khí khoảng 30 phút.

Sprout được trang bị hệ thống cảm biến theo dõi chất lượng không khí trong phòng, gồm các chỉ số như bụi mịn PM1.0, PM2.5, PM10, hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOC), CO₂, cùng nhiệt độ và độ ẩm. Các thông số này được hiển thị theo thời gian thực để người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng không khí.

Máy sử dụng hệ thống lọc ba lớp gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA và màng lọc than hoạt tính, có khả năng giữ lại các hạt bụi kích thước rất nhỏ, với lưu lượng gió CADR đạt 144,5 m³/h.

Ngoài chức năng lọc không khí, Sprout còn có thể phát tiếng ồn trắng với nhiều âm thanh nền khác nhau và đèn ngủ không phát ánh sáng xanh. Người dùng có thể điều chỉnh các chế độ này trực tiếp trên thiết bị hoặc thông qua ứng dụng VeSync. Máy cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant và Alexa. Hiện model này đang được bán với giá 12,9 triệu đồng.

3. Bitcoin có khả năng rớt xuống mức 70.000 USD?

Theo International Business Times, Bitcoin đã có thời điểm giảm hơn 5% trong một ngày, xuống mức 80.000-85.000 USD. Đây là đợt giảm đáng chú ý sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Nhiều nhà đầu tư đang thận trọng hơn, chưa vội mua thêm khi giá giảm.

Một số chuyên gia cho biết trước đây, khi Bitcoin rơi xuống quanh mức 84.000 USD, thường có nhiều người mua vào khiến giá chững lại. Tuy nhiên, lần này số người sẵn sàng mua ở mức giá này không còn nhiều như trước. Nếu giá tiếp tục giảm dưới 84.000 USD, Bitcoin có thể lùi về khoảng 80.000 USD, thậm chí 70.000 USD.

Đây là mức giá từng xuất hiện trong các đợt giảm trước, khi thị trường cần thời gian dài hơn để ổn định lại sau giai đoạn tăng mạnh.

Diễn biến hiện tại cho thấy nhiều người đang chọn cách chờ đợi thay vì mua ngay. Khi giá giảm mà không có nhiều người mua, giá thường sẽ tiếp tục đi xuống cho đến khi tìm được mức mà người mua cảm thấy “chấp nhận được”.

