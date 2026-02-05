Hơn 40% điện thoại Android đang gặp rủi ro, người dùng nên làm điều này ngay

(PLO)- Hơn 1 tỉ điện thoại Android hiện đang sử dụng các phiên bản hệ điều hành lỗi thời, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ dễ bị tấn công đánh cắp tài khoản ngân hàng, mạng xã hội.

TÓM TẮT Google cho biết hơn 40% điện thoại Android hiện đang dùng phiên bản không còn được vá lỗi bảo mật.

Các máy này có nguy cơ bị tấn công bởi phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp mới.

Người dùng cần kiểm tra phiên bản Android và cân nhắc đổi máy nếu không thể cập nhật.

Theo số liệu mới nhất của Google, Android 16 hiện chỉ chiếm khoảng 7,5% thị phần. Android 15 chiếm 19,3%, Android 14 là 17,9% và Android 13 đạt 13,9%. Đây cũng là 4 phiên bản Android còn được Google hỗ trợ cập nhật bảo mật.

Các thiết bị chạy Android 12 trở xuống đã bị dừng vá lỗi, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ dễ gặp rủi ro hơn khi xuất hiện các lỗ hổng mới. Google cho biết số lượng các thiết bị nằm trong nhóm này chiếm hơn 40%, tương đương hơn 1 tỉ thiết bị Android trên toàn cầu.

Tỉ lệ các phiên bản Android. Ảnh: GSM

Trước đó không lâu, Apple cũng kêu gọi người dùng iPhone nâng cấp lên các phiên bản iOS mới để tránh rủi ro bảo mật. Theo Apple, các cuộc tấn công ban đầu chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ người dùng, đơn cử như nhà báo, các nhà hoạt động chính trị... Tuy nhiên, khi các lỗ hổng bị phơi bày, phạm vi ảnh hưởng đã mở rộng đáng kể, khiến hàng trăm triệu iPhone chưa cập nhật phần mềm có nguy cơ trở thành mục tiêu.

Để đảm bảo an toàn, người dùng nên thường xuyên kiểm tra cập nhật điện thoại. Nếu không thể nâng cấp lên Android 13 (hoặc cao hơn), bạn nên cân nhắc đến việc đổi thiết bị mới để tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật.

Google cho biết việc chọn điện thoại tầm trung đời mới sẽ giúp người dùng được hỗ trợ cập nhật dài hạn, an toàn hơn so với tiếp tục sử dụng các mẫu cao cấp đời cũ đã dừng cập nhật.

Trong trường hợp chưa thể nâng cấp, bạn có thể bật tính năng Play Protect trên cửa hàng ứng dụng để được bảo vệ khỏi phần mềm độc hại. Tuy nhiên cần lưu ý rằng tính năng này chỉ hỗ trợ, không thể thay thế các bản vá bảo mật.

Không được cập nhật đồng nghĩa với việc người dùng Android sẽ dễ bị tấn công hơn.

