(PLO)- Tin công nghệ 1-2 sẽ có các nội dung như Esports Nations Cup 2026 công bố quỹ thưởng 45 triệu USD, Tim Cook hé lộ tính năng AI được yêu thích nhất trên iPhone, Google chặn hệ thống lợi dụng smartphone của người dùng.

1. Esports Nations Cup 2026 công bố quỹ thưởng 45 triệu USD

Esports World Cup Foundation (EWCF) vừa công bố thời gian tổ chức và cấu trúc quỹ giải thưởng cho Esports Nations Cup 2026 (ENC). Đây là giải đấu thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia, lần đầu xuất hiện trong hệ thống thi đấu esports (thể thao điện tử) toàn cầu.

Esports Nations Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 29-11-2026 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Giải đấu quy tụ các đội tuyển quốc gia, thay vì mô hình câu lạc bộ vốn đang phổ biến trong các giải esports hiện nay.

Tổng quỹ hỗ trợ cho ENC 2026 có giá trị 45 triệu USD, gồm ba phần. Trong đó, 20 triệu USD được phân bổ làm tiền thưởng cho tuyển thủ và ban huấn luyện ở 16 bộ môn thi đấu. Ngoài ra, 5 triệu USD dành để hỗ trợ các câu lạc bộ cho phép tuyển thủ tham gia thi đấu cấp đội tuyển quốc gia. Phần còn lại, trị giá 20 triệu USD, được dùng cho quỹ phát triển đội tuyển quốc gia, phục vụ công tác vận hành, di chuyển và đào tạo dài hạn.

Ban tổ chức cho biết tiền thưởng tại ENC được phân bổ theo thứ hạng và áp dụng thống nhất giữa các bộ môn. Các tuyển thủ đạt cùng vị trí sẽ nhận mức thưởng như nhau, bất kể thi đấu ở nội dung cá nhân hay đồng đội.

ENC dự kiến tổ chức hai năm một lần. Sau kỳ đầu tiên tại Riyadh, giải đấu sẽ được luân phiên tổ chức ở các thành phố khác nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận.

Ở mùa giải 2026, một số tựa game đã được xác nhận góp mặt gồm Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania và Dota 2. Các bộ môn còn lại sẽ được công bố trong thời gian tới.

Tin công nghệ 1-2: Esports Nations Cup 2026 công bố quỹ thưởng 45 triệu USD.

Đây là thời điểm tốt nhất để đổi điện thoại Android (PLO)- Việc lựa chọn đúng thời điểm sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể khi đổi điện thoại Android.

2. Tim Cook hé lộ tính năng AI được yêu thích nhất trên iPhone

CEO Tim Cook cho biết tính năng AI thu hút nhất trên iPhone hiện nay là Visual Intelligence.

Visual Intelligence nằm trong bộ công cụ AI của Apple, được tích hợp sâu với camera và hệ thống xử lý ảnh trên iPhone. Khi bạn mở camera hoặc chọn một ảnh từ thư viện, tính năng này sẽ nhận diện nội dung hình ảnh, dịch chữ trong ảnh và trích xuất các thông tin hữu ích như xác định địa danh, dịch menu quán, nhận biết động thực vật…

Tính năng này hiện có trên dòng iPhone 16, iPhone 17 và cả mẫu iPhone Air mới. Với các model không có “Camera Control”, bạn vẫn có thể gán Visual Intelligence vào nút Tác vụ (Action Button) hoặc Trung tâm điều khiển (Control Center) để mở nhanh.

Ngoài Visual Intelligence, hệ thống Apple Intelligence còn bao gồm nhiều công cụ khác hỗ trợ AI trên iPhone như Writing Tools (gợi ý và chỉnh sửa văn bản), Clean Up (xóa chi tiết không mong muốn trên ảnh) hay Live Translation (dịch trực tiếp nội dung)…

Tin công nghệ 1-2: Tim Cook hé lộ tính năng AI được yêu thích nhất trên iPhone.

3. Google chặn hệ thống lợi dụng smartphone của người dùng

Google vừa ngăn chặn một mạng proxy dân cư quy mô lớn, vốn được các nhóm tấn công sử dụng để che giấu nguồn lưu lượng độc hại thông qua các địa chỉ IP của người dùng thật.

Theo đó, mạng proxy này có tên gọi IPIDEA, khai thác địa chỉ IP do nhà cung cấp internet cấp cho hộ gia đình và thiết bị cá nhân để chuyển tiếp lưu lượng mạng, làm cho các hoạt động trái phép trông giống như truy cập bình thường.

Google cho biết chiến dịch do nhóm Threat Intelligence Group (GTIG) dẫn đầu đã chặn các tên miền điều khiển và liên quan đến hạ tầng mạng IPIDEA. Điều này đã giúp hàng triệu thiết bị thoát khỏi cảnh bị lợi dụng âm thầm.

Ngoài chặn tên miền, Google còn phối hợp với các đối tác chia sẻ thông tin kỹ thuật và cập nhật hệ thống bảo vệ tự động cho Android để phát hiện, ngăn chặn ứng dụng chứa mã liên quan đến proxy này.

Tin công nghệ 1-2: Google chặn hệ thống lợi dụng smartphone của người dùng.

Cài nhầm ứng dụng này, điện thoại Android có thể bị kiểm soát từ xa (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Zimperium vừa phát hiện ra một loại mã độc mới, có khả năng kiểm soát toàn bộ điện thoại Android mà người dùng không hề hay biết.