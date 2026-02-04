Tin công nghệ 4-2: Thêm một quốc gia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

(PLO)- Tin công nghệ 4-2 sẽ có các nội dung như thêm một quốc gia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, VNG ghi nhận doanh thu ‘khủng’ trong quý IV năm 2025, TV360 đầu tư làm phim điện ảnh, Intel chuẩn bị sản xuất GPU.

1. Thêm một quốc gia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Chính phủ Tây Ban Nha đang thúc đẩy một dự luật mới nhằm hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Theo đề xuất, người dưới 16 tuổi sẽ không được phép dùng mạng xã hội nếu không có sự đồng ý rõ ràng từ phụ huynh.

10 nền tảng bị ảnh hưởng bao gồm TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick và Twitch. Chính sách này yêu cầu các nền tảng này sử dụng công nghệ xác minh độ tuổi để đảm bảo người dùng tài khoản từ 16 tuổi trở lên.

Theo Gizmodo, Tây Ban Nha không phải là quốc gia duy nhất theo đuổi hướng đi này. Tại Úc, chính phủ đang chuẩn bị áp dụng lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi, đi kèm yêu cầu xác minh tuổi ở cấp độ hệ thống.

Trong khi đó, Hy Lạp cũng đang triển khai hệ thống xác minh tuổi ở cấp quốc gia, cho phép phụ huynh kiểm soát việc con em mình truy cập các nền tảng mạng xã hội và nội dung trực tuyến.

Pháp cũng yêu cầu người dùng dưới 15 tuổi phải có sự chấp thuận của phụ huynh, còn Vương quốc Anh buộc các nền tảng ngăn trẻ em tiếp cận nội dung gây hại thông qua Luật An toàn Trực tuyến.

Có thể thấy, các nước đang buộc mạng xã hội phải kiểm tra tuổi người dùng bằng biện pháp kỹ thuật, thay vì chỉ dựa vào khai báo. Cách làm này giúp kiểm soát trẻ em tốt hơn, nhưng đồng thời làm dấy lên lo ngại về việc các nền tảng phải thu thập thêm dữ liệu cá nhân.

Tin công nghệ 4-2: Người dưới 16 tuổi có thể bị cấm sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Pexels

Ứng dụng VNeID 2.2.5 vừa có 6 tính năng mới, người dùng nên biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư vừa phát hành ứng dụng VNeID 2.2.5, bổ sung một số tính năng liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ căn cước, hộ chiếu… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

2. VNG ghi nhận doanh thu ‘khủng’ trong quý IV năm 2025

Theo số liệu công bố, khoảng 20% doanh thu quý IV của VNG đến từ thị trường nước ngoài. Đây tiếp tục là nguồn đóng góp bên cạnh thị trường trong nước, trong bối cảnh công ty vẫn duy trì đầu tư cho các mảng dài hạn.

Nhìn vào cơ cấu doanh thu, các mảng quen thuộc vẫn đóng vai trò chủ lực. Trò chơi trực tuyến tiếp tục mang về phần lớn dòng tiền cho VNG, với tổng giá trị bookings đạt 2.242 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong số này, khoảng 17% đến từ thị trường nước ngoài, cho thấy mảng game vẫn là hoạt động có khả năng mở rộng ra ngoài Việt Nam.

Zalo tiếp tục là nền tảng có quy mô người dùng lớn nhất trong hệ sinh thái của VNG. Quý IV năm 2025, ứng dụng này ghi nhận gần 79,6 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2,1 tỉ tin nhắn được gửi mỗi ngày.

Ở lĩnh vực thanh toán, Zalopay ghi nhận tổng giá trị giao dịch tăng 83% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số liệu doanh thu cụ thể từ mảng này không được công bố chi tiết, cho thấy đây vẫn là mảng cần thời gian để cải thiện hiệu quả tài chính.

Bên cạnh các mảng tạo doanh thu hiện tại, VNG tiếp tục rót vốn cho AI và hạ tầng điện toán. Trong quý IV, mảng AI Cloud được hợp nhất dưới thương hiệu GreenNode, tập trung vào cung cấp năng lực tính toán cho doanh nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là khoản đầu tư dài hạn, chưa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh ngắn hạn của VNG.

Tin công nghệ 4-2: VNG đóng góp 497 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước trong Quý IV.

3. TV360 đầu tư làm phim điện ảnh

TV360 vừa xác nhận tham gia đầu tư và đồng sản xuất phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Dự án do BHD sản xuất, và dự kiến ra rạp từ ngày 28-8.

Việc tham gia dự án điện ảnh này nằm trong định hướng mở rộng vai trò của TV360, từ nền tảng phát sóng và phân phối nội dung sang tham gia trực tiếp vào khâu phát triển nội dung.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lấy bối cảnh sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà. Câu chuyện xoay quanh nhiệm vụ đưa 99 quan tài theo nhiều hướng khác nhau nhằm bảo vệ lăng mộ trước nguy cơ bị xâm phạm. Phim được xây dựng theo màu sắc huyền sử, tập trung vào hành trình của các tráng sĩ và những xung đột trong giai đoạn lịch sử biến động.

Dự án quy tụ ê-kíp quen thuộc của điện ảnh Việt, gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn và dàn diễn viên như Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, NSND Tự Long và NSƯT Chiều Xuân .

Sau dự án này, TV360 cho biết sẽ tiếp tục xem xét việc tham gia đầu tư các nội dung điện ảnh và series mang yếu tố lịch sử, văn hóa. Động thái này phản ánh xu hướng các nền tảng số tìm cách tạo nguồn nội dung riêng, thay vì chỉ phụ thuộc vào việc mua bản quyền phát hành.

Tin công nghệ 4-2: TV360 đầu tư làm phim điện ảnh.

4. Intel chuẩn bị sản xuất GPU

Intel vừa xác nhận kế hoạch bắt đầu sản xuất GPU rời, đánh dấu bước quay lại một thị trường đang do Nvidia chi phối gần như tuyệt đối. Thông tin được công bố trong bối cảnh Intel đang tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và tìm hướng tăng trưởng mới ngoài CPU truyền thống.

Theo TechCrunch, Intel cho biết các GPU sắp tới sẽ nhắm vào nhiều phân khúc, trong đó có trung tâm dữ liệu và các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn về năng lực xử lý song song, đồng thời cũng là nơi Nvidia đang nắm lợi thế rõ rệt.

Việc Intel tham gia sâu hơn vào GPU không phải là điều hoàn toàn mới. Trước đây, hãng từng ra mắt dòng Arc dành cho máy tính cá nhân, nhưng kết quả còn hạn chế và chưa tạo được sức cạnh tranh rõ ràng. Lần này, Intel cho biết sẽ tập trung nhiều hơn vào GPU phục vụ doanh nghiệp và AI, thay vì chỉ nhắm vào người dùng phổ thông.

Thị trường GPU hiện nay đang chứng kiến sự chênh lệch lớn. Nvidia kiểm soát phần lớn mảng GPU cho AI và trung tâm dữ liệu, trong khi AMD giữ vai trò nhỏ hơn. Việc Intel tham gia được xem là nỗ lực tạo thêm lựa chọn cho khách hàng, trong bối cảnh nhu cầu chip AI tăng mạnh và nguồn cung thường xuyên bị căng thẳng.

Tuy nhiên, thách thức với Intel là không nhỏ. GPU không chỉ là phần cứng, mà còn liên quan chặt chẽ đến hệ sinh thái phần mềm, trình điều khiển và công cụ phát triển. Đây là những yếu tố mà Nvidia đã xây dựng trong nhiều năm.

Với kế hoạch mới, Intel đang đặt cược vào GPU như một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược dài hạn, nhưng khả năng cạnh tranh thực tế vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Tin công nghệ 4-2: Intel chuẩn bị sản xuất GPU.

Samsung đã đưa ra một quyết định quan trọng (PLO)- Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt dòng Samsung Galaxy S26 tại sự kiện Unpacked vào cuối tháng này.

4 mẫu điện thoại Android giá rẻ đáng mua đầu năm 2026 (PLO)- Với nhiều người dùng, một chiếc smartphone giá rẻ, pin tốt, ít lỗi và dùng ổn định trong vài năm quan trọng hơn cấu hình hay tính năng mới.