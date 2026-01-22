(PLO)- Tin công nghệ 22-1 sẽ có các nội dung như giải esports lớn nhất thế giới công bố tiền thưởng 75 triệu USD, cách thanh toán bằng đồng hồ thông minh, ChatGPT Atlas bất ngờ lộ bản cập nhật mới.

1. Giải esports lớn nhất thế giới công bố tiền thưởng 75 triệu USD

Với quỹ giải thưởng lên tới 75 triệu USD, Esports World Cup 2026 (EWC) tiếp tục là giải đấu thể thao điện tử có tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay. Giải đấu do Esports World Cup Foundation (EWCF) tổ chức sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, trong khoảng thời gian từ ngày 6-7 đến 23-8-2026.

Giải đấu này quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ và khoảng 200 câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia, tranh tài ở 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn khác nhau. Điểm khác biệt của EWC nằm ở thể thức thi đấu liên bộ môn, nơi các câu lạc bộ không chỉ thi đấu từng game riêng lẻ mà còn cạnh tranh tổng điểm để giành danh hiệu Câu lạc bộ xuất sắc nhất toàn giải.

Trong tổng quỹ 75 triệu USD, giải Club Championship chiếm 30 triệu USD, tăng so với năm trước. Câu lạc bộ vô địch chung cuộc sẽ nhận 7 triệu USD, trong khi các đội xếp hạng cao khác cũng được phân bổ tiền thưởng đáng kể. Phần còn lại của quỹ giải thưởng được chia cho các giải đấu theo từng bộ môn, cùng các danh hiệu cá nhân như tuyển thủ xuất sắc nhất.

Tin công nghệ 22-1: Các tựa game thi đấu tại Esports World Cup 2026.

Danh sách thi đấu năm 2026 bao gồm nhiều tựa game quen thuộc của esports toàn cầu như League of Legends, Dota 2, Counter-Strike 2, VALORANT, PUBG, Mobile Legends: Bang Bang, cùng một số cái tên mới như Fortnite và Trackmania.

Theo EWCF, mô hình tổ chức này nhằm tạo ra một mùa giải esports ổn định hơn, nơi các câu lạc bộ có thể đầu tư dài hạn thay vì chỉ tập trung vào từng giải đơn lẻ.

Tin công nghệ 22-1: Giải esports lớn nhất thế giới công bố tiền thưởng 75 triệu USD.

2. Cách thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Với bản cập nhật mới, một số mẫu đồng hồ của Garmin hiện đã hỗ trợ thanh toán thông qua ví điện tử MoMo, cho phép quét mã và trả tiền mà không cần dùng đến điện thoại.

Thay vì phải mang theo ví hoặc mở ứng dụng trên smartphone, người dùng chỉ cần vài thao tác trên đồng hồ để hoàn tất thanh toán. Cách làm này hướng đến những tình huống sử dụng nhanh như mua nước, cà phê, thanh toán các khoản chi nhỏ hoặc khi đang tập luyện ngoài trời.

Việc đưa ví điện tử lên thiết bị đeo phản ánh một thay đổi rõ rệt trong thói quen sử dụng công nghệ. Trước đây, đồng hồ thông minh chủ yếu phục vụ theo dõi sức khỏe và tập luyện. Gần đây, thiết bị này bắt đầu được tích hợp thêm các chức năng gắn với sinh hoạt hằng ngày, trong đó có thanh toán.

Tại Việt Nam, thanh toán không tiền mặt đã trở nên quen thuộc với người dùng smartphone. Tuy nhiên, với đồng hồ thông minh, trải nghiệm này mang tính “tối giản” hơn, đặc biệt phù hợp với nhóm người thường xuyên vận động, chạy bộ hoặc đạp xe. Việc không phải mang theo điện thoại giúp hoạt động liền mạch hơn, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng chi trả khi cần.

Tin công nghệ 22-1: Cách thanh toán bằng đồng hồ thông minh.

3. ChatGPT Atlas bất ngờ lộ bản cập nhật mới

Mới đây, OpenAI đã phát hành bản cập nhật mới cho trình duyệt ChatGPT Atlas với nhiều tính năng đáng chú ý.

Đầu tiên là tính năng Tab Groups, cho phép người dùng nhóm các cuộc hội thoại ChatGPT theo từng chủ đề riêng biệt, thay vì để tất cả dồn vào một danh sách dài như trước. Mỗi nhóm hoạt động tương tự các tab trong trình duyệt, giúp người dùng chuyển đổi nhanh giữa các mạch trò chuyện mà không cần tìm kiếm thủ công.

Với thay đổi này, người dùng có thể tạo các nhóm tab cho từng mục đích cụ thể, chẳng hạn như công việc, học tập, lập trình, viết nội dung hay nghiên cứu cá nhân. Khi mở một nhóm, ChatGPT chỉ hiển thị các cuộc hội thoại liên quan, giúp quá trình làm việc liền mạch hơn và hạn chế nhầm lẫn giữa các chủ đề khác nhau.

Điểm đáng chú ý là Tab Groups không làm thay đổi cách ChatGPT hoạt động cốt lõi, mà tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng. Người dùng vẫn trò chuyện như bình thường, nhưng có thêm công cụ để tổ chức nội dung tốt hơn, đặc biệt hữu ích với những ai sử dụng ChatGPT như một không gian làm việc thay vì chỉ hỏi đáp ngắn.

Theo MacRumors, tính năng Tab Groups đang được triển khai dần và có thể chưa xuất hiện đồng loạt trên tất cả tài khoản. Một số người dùng có thể thấy giao diện mới ngay, trong khi những người khác cần chờ thêm các đợt cập nhật tiếp theo.

Tin công nghệ 22-1: ChatGPT Atlas bất ngờ lộ bản cập nhật mới.

