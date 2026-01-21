8 khóa học ChatGPT miễn phí bạn nên tham gia để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Trong bối cảnh AI xuất hiện ngày càng nhiều trong công việc và đời sống, nhu cầu học cách sử dụng ChatGPT một cách bài bản cũng tăng theo.

Đầu tháng 1-2026, nhiều nền tảng đào tạo trực tuyến như Udemy đã mở các khóa học ChatGPT miễn phí, cho phép người dùng tiếp cận kiến thức cơ bản lẫn nâng cao mà không cần trả phí. Nội dung các khóa học không chỉ dừng ở việc “dùng cho biết”, mà tập trung vào cách đặt câu lệnh hiệu quả, hiểu cách ChatGPT phản hồi và ứng dụng vào từng nhu cầu cụ thể.

Một số khóa học được thiết kế cho người chưa từng sử dụng ChatGPT, giúp làm quen với giao diện, cách hoạt động và những giới hạn cần lưu ý. Thay vì lý thuyết khô khan, các bài học thường xoay quanh tình huống thực tế như viết email, tóm tắt tài liệu, hỗ trợ học tập hoặc xử lý công việc văn phòng.

Ở nhóm nâng cao hơn, nhiều khóa học tập trung vào cách khai thác ChatGPT trong lập trình, phân tích dữ liệu hoặc sáng tạo nội dung. Người học được hướng dẫn cách xây dựng prompt rõ ràng, kiểm soát đầu ra và kết hợp ChatGPT với các công cụ khác để tối ưu hiệu quả công việc. Đây là nhóm nội dung được nhiều người đi làm quan tâm, đặc biệt trong các lĩnh vực marketing, công nghệ và giáo dục.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các khóa học đều cho phép học theo tiến độ cá nhân. Người học có thể xem lại bài giảng bất cứ lúc nào, phù hợp với những ai muốn tranh thủ thời gian rảnh để nâng cấp kỹ năng. Một số khóa còn cung cấp chứng chỉ hoàn thành, giúp người học bổ sung vào hồ sơ cá nhân hoặc CV.

Việc các khóa học ChatGPT được mở miễn phí cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường lao động. AI không còn là công nghệ dành riêng cho giới kỹ thuật, mà đang dần trở thành kỹ năng phổ thông. Việc biết cách sử dụng ChatGPT hiệu quả đang được xem là lợi thế, thậm chí là yêu cầu cơ bản trong nhiều vị trí công việc.

Trong bối cảnh AI tiếp tục phát triển nhanh, việc chủ động học cách sử dụng ChatGPT bài bản ngay từ đầu năm 2026 được xem là bước đi hợp lý.

Để bắt đầu, bạn hãy bấm vào khóa học mong muốn, sau đó tạo tài khoản hoặc đăng nhập Udemy. Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấn Ghi danh ngay trong khóa học và bắt đầu.

Không rành tiếng Anh thì học làm sao?

Việc không rành tiếng Anh (hoặc các ngôn ngữ nước ngoài khác) là trở ngại rất lớn đối với nhiều người, đặc biệt là khi cần tham khảo hoặc tham gia các khóa học trực tuyến. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ, bạn hoàn toàn có thể nghe thuyết minh tiếng Việt trực tiếp mà không cần phải dán mắt vào màn hình để đọc phụ đề từng dòng chữ.

Theo đó, người dùng chỉ cần cài đặt tiện ích mở rộng YouTube Dubbing trên trình duyệt để xem video bằng thuyết minh tiếng Việt. Lưu ý, tiện ích này hỗ trợ nhiều nền tảng, không riêng gì YouTube.

