Tin công nghệ 24-1: Điều ít người để ý khi cài phần mềm diệt virus.

1. Điều ít người để ý khi cài phần mềm diệt virus

Phần mềm diệt virus là một trong những ứng dụng có quyền truy cập sâu nhất trên máy tính.

Để phát hiện mã độc và ngăn chặn tấn công, các phần mềm này phải quét file, theo dõi tiến trình, giám sát kết nối mạng và cập nhật dữ liệu bảo vệ liên tục. Tuy nhiên, người dùng phổ thông gần như không có công cụ nào để kiểm tra phần mềm đang thu thập dữ liệu ở mức nào và xử lý dữ liệu ra sao.

Một đánh giá độc lập do Phòng Thương mại Tyrol của Áo ủy quyền, được thực hiện bởi MCI cùng các chuyên gia pháp lý và tổ chức kiểm định AV-Comparatives, đã xem xét mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình của 14 nhà cung cấp phần mềm bảo mật phổ biến.

Kết quả cho thấy phần lớn phần mềm diệt virus trên thị trường vẫn hoạt động theo mô hình khép kín. Người dùng chủ yếu tiếp cận thông tin thông qua điều khoản sử dụng, trong khi không thể kiểm chứng độc lập cách phần mềm vận hành, cập nhật hay xử lý dữ liệu trong thực tế.

Đánh giá này cũng chỉ ra rằng chỉ một số rất ít nhà cung cấp cho phép bên thứ ba kiểm tra trực tiếp mã nguồn, quy trình cập nhật và đối chiếu phiên bản phần mềm đang chạy với bản phát hành chính thức, đơn cử như Kaspersky.

Đánh giá cũng ghi nhận sự khác biệt rõ rệt về quyền kiểm soát của người dùng. Không phải phần mềm diệt virus nào cũng cho phép giới hạn dữ liệu thu thập, tắt các dịch vụ trực tuyến hoặc theo dõi chi tiết quá trình cập nhật. Với người dùng cá nhân, đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư khi sử dụng lâu dài.

2. POCO M8 Series lộ diện với pin lớn, giá từ 7,49 triệu đồng

Dòng smartphone tầm trung này sẽ có hai phiên bản là M8 5G và M8 Pro 5G, nhắm vào nhóm người dùng trẻ, ưu tiên hiệu năng, pin lớn và màn hình đẹp cho nhu cầu giải trí, học tập và sử dụng hằng ngày.

POCO M5 Pro 5G được trang bị pin Silicon Carbon dung lượng 6.500 mAh, kết hợp sạc nhanh 100 W. Đi kèm theo đó là vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 tiến trình 4 nm, mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ nặng như chơi game hay xem video độ phân giải cao.

Máy có màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng ngay cả ngoài trời, đồng thời đạt các chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland.

Về camera, máy sở hữu cảm biến chính 50 MP có chống rung quang học, hỗ trợ quay video 4K, đi kèm các tính năng xử lý ảnh bằng AI.

Trong khi đó, POCO M8 5G được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận hơn. Máy sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 3, pin Silicon Carbon 5.520 mAh và sạc nhanh 45 W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày. Cùng với đó là màn hình AMOLED 6,77 inch, tần số quét 120 Hz.

Mặt sau là cụm camera lớn với cảm biến chính 50 MP cùng thuật toán AI, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

POCO M8 Series hiện đang được bán với chỉ từ 7,49 triệu đồng, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn đầu cùng chính sách bảo hành lên đến 18 tháng.

3. OnePlus phủ nhận tin đồn “giải thể”

OnePlus vừa lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ những tin đồn về việc hãng sắp đóng cửa và ngừng hoạt động.

Trong bối cảnh các báo cáo gần đây trên mạng xã hội và diễn đàn công nghệ lan truyền rộng rãi rằng thương hiệu này đang bị OPPO “giải thể” hoặc thu hẹp quy mô, tuy nhiên, OnePlus khẳng định rằng công ty vẫn vận hành bình thường và không có kế hoạch đóng cửa đột ngột.

Tin đồn bắt nguồn từ một bài viết trên Android Headlines cho rằng OnePlus đang bị giải thể nội bộ, với lực lượng nhân sự bị cắt giảm, văn phòng quốc tế thu hẹp và nhiều dự án sản phẩm bị hủy bỏ, trong đó có cả mẫu màn hình gập Open 2 và phiên bản OnePlus 15s.

Báo cáo này còn nêu con số lượng máy xuất xưởng giảm hơn 20% so với năm trước, khiến nhiều người lo ngại về tương lai của thương hiệu.

Tuy nhiên, phản hồi chính thức từ OnePlus, đặc biệt là tuyên bố của CEO OnePlus Ấn Độ Robin Liu, đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này, miêu tả những nội dung lan truyền là sai sự thật và chưa được xác thực. Đại diện hãng cũng nhấn mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường Ấn Độ vẫn đang diễn ra bình thường, và kêu gọi người dùng, đối tác kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thức trước khi chia sẻ.

Phản hồi tương tự cũng được đưa ra từ bộ phận OnePlus Bắc Mỹ, khẳng định hãng tiếp tục đảm bảo hỗ trợ sau bán hàng, cập nhật phần mềm và các cam kết với người dùng tại khu vực này.

