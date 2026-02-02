Các công ty Trung Quốc đang thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo

Mỗi tháng, hàng trăm triệu người dùng truy cập Pinterest để tìm kiếm những xu hướng mới nhất, từ những ý tưởng kỳ quặc như đôi giày Crocs làm chậu hoa đến phấn mắt hình bánh burger.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau hệ thống gợi ý mượt mà này không hoàn toàn là công nghệ "Made in USA". Pinterest hiện đang thử nghiệm các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) từ Trung Quốc để tối ưu hóa công cụ mua sắm của mình.

Giám đốc điều hành Pinterest, ông Bill Ready, gọi sự ra đời của mô hình DeepSeek R-1 (Trung Quốc) vào tháng 1-2025 là một bước đột phá.

Thay vì sử dụng các mô hình độc quyền đắt đỏ từ các đối thủ Mỹ như OpenAI, Pinterest đã chọn các mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc như DeepSeek, Qwen (Alibaba) hay Kimi (Moonshot).

Giám đốc Công nghệ Pinterest, Matt Madrigal, cho biết ưu điểm lớn nhất của các mô hình này là khả năng tùy biến cao. Các kỹ thuật mã nguồn mở giúp đào tạo mô hình nội bộ có độ chính xác cao hơn 30% so với các mô hình hàng đầu hiện có trên thị trường, trong khi chi phí đôi khi thấp hơn tới 90%.

Pinterest không đơn độc trong xu hướng này. Các tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500 đang ngày càng phụ thuộc vào AI Trung Quốc.

Chẳng hạn, ông Brian Chesky, CEO của Airbnb thừa nhận công ty dựa rất nhiều vào Qwen của Alibaba để vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng tự động vì nó rất tốt, nhanh và rẻ.

Nền tảng chia sẻ mô hình AI lớn nhất thế giới ghi nhận các phòng thí nghiệm Trung Quốc thường xuyên chiếm tới 4 trên 5 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các mô hình được tải xuống nhiều nhất.

Sự thành công của Trung Quốc trong không gian mã nguồn mở diễn ra trong bối cảnh các công ty Mỹ như OpenAI đang chịu áp lực nặng nề về doanh thu, buộc họ phải đóng kín công nghệ để thu phí.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Đại học Stanford nhận định AI Trung Quốc không chỉ đuổi kịp mà còn đang dẫn trước về khả năng ứng dụng thực tế nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ.

Trong cuộc đua giữa hai cường quốc, Trung Quốc lại đang làm tốt hơn trong việc dân chủ hóa công nghệ thông qua mã nguồn mở, trong khi các hãng công nghệ Mỹ đang quá mải mê theo đuổi những khái niệm mơ hồ như siêu trí tuệ nhân tạo vượt xa khả năng con người.

Dù vậy sự thống trị của các mô hình mã nguồn mở phương Đông đang đặt ra những câu hỏi mới về vị thế dẫn đầu công nghệ của Thung lũng Silicon trong năm 2026.

