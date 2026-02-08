Blockchain mở ra việc làm mới, nhưng Việt Nam vẫn thiếu nhân sự dẫn dắt

(PLO)- Blockchain đang tạo thêm việc làm mới thay vì thay thế lao động hiện có. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn thiếu nhân sự đủ kinh nghiệm để dẫn dắt lĩnh vực này.

Sáng 8-2 tại Đường sách TP.HCM, lễ ra mắt sách Cẩm nang ứng dụng công nghệ blockchain đã mở ra cuộc trao đổi xoay quanh bài toán nhân lực, khi blockchain được nhìn nhận không chỉ là lĩnh vực kỹ thuật thuần túy.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Chi hội Blockchain TP.HCM cho rằng Việt Nam đang sở hữu lực lượng kỹ thuật trẻ với chi phí cạnh tranh, nền tảng chuyên môn khá và khả năng học hỏi nhanh. Đây là lý do nhiều doanh nghiệp blockchain quốc tế quan tâm đến thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất hiện nay là thiếu các chuyên gia có vai trò dẫn dắt, khiến chất lượng nhân sự chưa đồng đều và khó mở rộng quy mô dự án.

Ông Vinh cho rằng nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực blockchain vẫn còn thiếu, nhưng nếu thị trường đủ mở và có môi trường phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ lĩnh vực này tham gia và gắn bó lâu dài.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter).

Ở góc độ đào tạo, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter), nhận định blockchain đang được xem là một trong những công nghệ chiến lược, song song với AI.

Theo ông, các trường đại học sẽ sớm xây dựng chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thực tế. Riêng DXCenter đã tổ chức các lớp học với khoảng 15.000 người tham gia, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công nghệ mới.

Từ góc nhìn doanh nghiệp quốc tế, bà Trần Sở Kỳ, Giám đốc vận hành MEXC Ventures, cho rằng một trong những thách thức lớn khi phát triển blockchain tại Việt Nam là hiểu đúng thị trường bản địa. Sản phẩm và dịch vụ blockchain cần được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng trong nước, thay vì sao chép mô hình từ thị trường khác.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Chi hội Blockchain TP.HCM và các chuyên gia đang chia sẻ ý kiến nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực blockchain.

Bên cạnh vấn đề nhân lực, nhiều ý kiến cũng đề cập đến nhu cầu có cơ chế thử nghiệm linh hoạt cho blockchain. Việc xây dựng sandbox được xem là cần thiết để doanh nghiệp có thể thử nghiệm sáng kiến mới, đánh giá rủi ro và mở rộng ứng dụng khi phù hợp.

Với những người muốn tham gia lĩnh vực blockchain, các chuyên gia cho rằng kiến thức nền tảng chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là tinh thần học hỏi liên tục và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bởi đây là lĩnh vực thay đổi rất nhanh, cơ hội luôn đi kèm với biến động.

