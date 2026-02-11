(PLO)- Tin công nghệ 11-2 sẽ có các nội dung như Samsung hé lộ Galaxy AI mới vào cuối tháng 2, Roborock nâng cấp mạnh khả năng làm sạch tự động, Google cho phép người dùng xóa hình ảnh nhạy cảm khỏi kết quả tìm kiếm.

1. Samsung hé lộ Galaxy AI mới vào cuối tháng 2

Samsung vừa xác nhận sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25-2 tại San Francisco, giới thiệu thế hệ Galaxy S mới tích hợp Galaxy AI với khả năng tương tác tự nhiên và cá nhân hóa.

Thế hệ Galaxy S mới được kì vọng sẽ mang đến trải nghiệm mượt mà, liền mạch và trực quan hơn. Dù có thể giới thiệu cùng lúc 3 mẫu Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, nhưng trọng tâm của hãng dường như đang đặt toàn bộ vào phiên bản Ultra.

Theo tiết lộ từ IceUniverse, mục tiêu sản xuất của Galaxy S26 Ultra lên tới 3,6 triệu máy. Trong khi đó, Galaxy S26+ chỉ ở mức khoảng 600.000 chiếc và Galaxy S26 khoảng 700.000 chiếc. Mức chênh lệch này cho thấy Samsung đã xác định rõ đâu là sản phẩm chủ lực trong dòng S26.

Hiện tại, Samsung cũng đang triển khai chương trình ưu đãi khi người dùng khi tham gia khảo sát để nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn.

Tin vui mới dành cho người dùng Samsung (PLO)- Nhiều khả năng Samsung sẽ bổ sung tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại trong thời gian tới.

Tin công nghệ 11-2: Samsung hé lộ Galaxy AI mới vào cuối tháng 2.

2. Roborock nâng cấp mạnh khả năng làm sạch tự động

Roborock vừa bổ sung 2 mẫu robot hút bụi mới, tập trung vào khả năng làm sạch sâu và khả năng tự động trong quá trình dọn dẹp.

Ở phiên bản Saros 20 Sonic, điểm đáng chú ý nằm ở lực hút tối đa 35.000Pa, được thiết kế để xử lý bụi mịn, tóc và rác bám sâu trên thảm hoặc khe sàn, đồng thời sử dụng hệ thống chống rối kép nhằm giảm tình trạng tóc quấn vào chổi khi hoạt động.

Robot có thân máy mỏng, dễ dàng di chuyển vào các khu vực thấp như gầm tủ hoặc ghế. Đi kèm theo đó là cảm biến LiDAR, có thể nâng hạ giúp duy trì khả năng định vị, trong khi công nghệ Reactive AI 3.0 hỗ trợ nhận diện hơn 200 loại vật cản để tránh va chạm khi làm sạch.

Dock sạc đi kèm được phát triển theo hướng tự động hóa nhiều khâu như giặt giẻ lau, làm sạch đế bằng nước nóng và sấy túi chứa bụi, qua đó hạn chế mùi và độ ẩm sau thời gian dài sử dụng.

Với Saros 20, hãng tiếp tục duy trì lực hút 35.000Pa nhưng tập trung vào hệ thống điều hướng StarSight Autonomous System 2.0. Công nghệ này cho phép robot tái tạo không gian 3D thay vì chỉ nhận diện bề mặt phẳng, nhờ đó phát hiện vật cản chính xác hơn, kể cả những chi tiết nhỏ như dây điện.

Tin công nghệ 11-2: Roborock nâng cấp mạnh khả năng làm sạch tự động.

3. Google cho phép người dùng xóa hình ảnh nhạy cảm khỏi kết quả tìm kiếm

Google vừa triển khai công cụ mới giúp người dùng dễ dàng yêu cầu xóa hình ảnh nhạy cảm không mong muốn khỏi kết quả tìm kiếm. Động thái này nhằm tăng cường quyền kiểm soát thông tin cá nhân trên môi trường trực tuyến.

Thay vì phải điền các biểu mẫu phức tạp, người dùng giờ đây có thể nhấn vào biểu tượng ba chấm cạnh hình ảnh trên Google Search, chọn "Xóa kết quả" và đánh dấu "Hình ảnh có nội dung nhạy cảm về tôi". Ngoài ra, người dùng có thể gửi yêu cầu xóa nhiều hình ảnh cùng lúc thông qua một biểu mẫu đơn giản.

Sau khi gửi yêu cầu, người dùng có thể theo dõi trạng thái xử lý trong mục "Kết quả về bạn" và nhận thông báo qua email khi có cập nhật. Google cũng cung cấp tùy chọn lọc tự động các kết quả tương tự trong tương lai, giúp ngăn chặn nội dung không mong muốn tái xuất hiện.

Bên cạnh đó, Google còn mở rộng khả năng xóa thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ nhà, email và các giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, bằng lái xe khỏi kết quả tìm kiếm. Người dùng có thể thiết lập theo dõi và nhận cảnh báo khi thông tin này xuất hiện trở lại trên Google Search.

Tuy nhiên, Google lưu ý rằng việc xóa thông tin khỏi kết quả tìm kiếm không đồng nghĩa với việc xóa nội dung khỏi trang web gốc. Người dùng cần liên hệ trực tiếp với quản trị viên trang web để yêu cầu gỡ bỏ nội dung tại nguồn.

Tin công nghệ 11-2: Google cho phép người dùng xóa hình ảnh nhạy cảm khỏi kết quả tìm kiếm. Ảnh: Unsplash/Solen Feyissa

4 mẫu smartphone cao cấp giảm giá mạnh dịp cuối năm (PLO)- Giá smartphone cao cấp đang có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, giúp người dùng có thêm cơ hội nâng cấp thiết bị với chi phí thấp hơn so với thời điểm mở bán.