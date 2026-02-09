Những video AI đồ giả nhưng đang kiếm được tiền tỉ thật

(PLO)-Các video AI đang đem lại dòng tiền rất lớn cho các nhà sáng tạo nội dung.

Cách đây không lâu, các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra vẫn dễ dàng bị lộ tẩy bởi những lỗi như thừa ngón tay, các chi chuyển động giật cục hay biểu cảm khuôn mặt kỳ quặc.

Dù một số lỗi vẫn còn tồn tại, nhưng về cơ bản chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên thấy chưa chắc đã là thật.

Không chỉ chất lượng thay đổi, tại Trung Quốc, video AI đang làm được một điều từng bị coi là khó xảy ra là kiếm được tiền.

Bằng chứng sớm từ Kuaishou Technology cho thấy kẻ chiến thắng có thể không phải là một chatbot, mà là một công cụ video.

Từng là kẻ yếu thế trước Douyin của ByteDance, Kuaishou đã dành một năm qua để tái định vị mình thành đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực video AI với tham vọng toàn cầu.

Nền tảng Kling AI của hãng hiện giữ vị trí số một về bảng xếp hạng chất lượng"video từ Artificial Analysis và quan trọng nhất là nó đang thu hút người dùng không chỉ ở trong nước mà còn ở các thị trường nước ngoài béo bở.

Theo Sensor Tower, sau khi cập nhật tính năng kiểm soát chuyển động vào tháng 12-2025, số người dùng hoạt động hàng tuần của Kling đã tăng 110%, từ 3 triệu lên 7,7 triệu vào tháng 1-2026. Số lượng người dùng trả phí đã tăng vọt 350% trong tháng 1-2026, khiến giá cổ phiếu công ty tăng hơn 75% trong năm qua.

Doanh thu định kỳ hàng năm của Kling đạt mức 240 triệu USD vào tháng 12, một con số ấn tượng trong phân khúc vốn bị thống lĩnh bởi các sản phẩm miễn phí.

Điều này nhắc nhở rằng việc kiếm tiền đang bắt đầu xuất hiện ở lớp sản phẩm ứng dụng chứ không phải ở bản thân mô hình nền tảng. Đáng chú ý, 26% doanh thu đến từ Mỹ và 29% từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự mới lạ trong AI thường ngắn ngủi và cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi hầu hết các ông lớn công nghệ từ Trung Quốc đến Thung lũng Silicon đều đã tung ra các trình tạo video riêng.

Bài học từ thành công của Kling là sự tập trung; thay vì lao đầu vào cuộc chiến mô hình nền tảng, Kuaishou dựa trên kho dữ liệu hình ảnh khổng lồ từ ứng dụng video ngắn của mình để xây dựng một sản phẩm cụ thể nhắm tới những khách hàng có ngân sách lớn.

Các khách hàng chuyên nghiệp và doanh nghiệp hiện đóng góp tới 70% tổng doanh thu của Kling. Dù dòng tiền đang đổ về, chi phí vận hành và triển khai các sản phẩm AI vẫn rất đắt đỏ.

Các trình tạo video AI hiện nay đang tích cực săn đón khách hàng doanh nghiệp bởi những hứa hẹn về sản xuất nhanh hơn và chi phí thấp hơn, tiêu biểu như việc Coca-Cola đã chạy quảng cáo bằng AI trong hai năm liên tiếp.

Video AI trước đây chỉ trông như đồ giả, nhưng giờ đây nó đã thực sự trở thành một mô hình kinh doanh.

