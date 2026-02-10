Người Việt đang tất bật dùng AI đón Tết nguyên đán

(PLO)-Dữ liệu cho thấy người Việt bắt đầu lên kế hoạch đón Tết Bính Ngọ từ khoảng 3 tháng trước Tết, tận dụng Google Tìm kiếm như một công cụ hỗ trợ thiết thực cho quá trình chuẩn bị.

Trong báo cáo mới phát hành, Google cho biết, năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách người Việt chuẩn bị cho Tết Nguyên đán theo hướng chủ động hơn.

Nếu như trước đây, mức độ quan tâm và tìm kiếm liên quan đến Tết thường chỉ tăng mạnh trong khoảng 1 - 2 tháng trước kỳ nghỉ, thì dữ liệu năm nay cho thấy các truy vấn gắn với việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho dịp Tết đã xuất hiện từ khoảng 3 tháng trước Tết.

Ở giai đoạn đầu, hành vi tìm kiếm chủ yếu tập trung vào việc xác định các mốc thời gian quan trọng và xây dựng kế hoạch tổng thể, thể hiện qua các từ khóa như “tết 2026 là năm con gì”, “mùng 1 tết 2026 là ngày mấy” và “lịch nghỉ tết 2026”.

Càng gần Tết, xu hướng tìm kiếm của người Việt chuyển dần từ giai đoạn định hướng sang lập kế hoạch và triển khai cụ thể.

Trong đó, nhu cầu chuẩn bị được thể hiện qua các truy vấn liên quan đến mốc thời gian và di chuyển như “bao nhiêu ngày nữa đến tết” và “vé máy bay tết 2026”, cho thấy người dùng chủ động sắp xếp lịch trình và kế hoạch đi lại sớm hơn các năm trước đó.

Đến khoảng hai tháng trước Tết, các truy vấn về tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, tương đương khoảng 28% số lượng tìm kiếm liên quan đến Tết.

Người Việt bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị không gian Tết và lựa chọn quà tặng, thể hiện qua sự gia tăng các tìm kiếm như “trang trí tết” và “nhạc tết”, đồng thời quan tâm đến các yếu tố tài chính thông qua những truy vấn như “thưởng tết nguyên đán 2026”.

Người Việt tìm kiếm thông tin đến hỗ trợ ra quyết định với AI

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong hành vi tìm kiếm trong thời điểm Tết 2026 là việc người dùng đang chuyển từ các truy vấn mang tính tham khảo thông tin sang những tìm kiếm gắn với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh khối lượng công việc phải chuẩn bị ngày càng gia tăng vào giai đoạn cao điểm, người Việt bắt đầu tận dụng Chế độ AI - tính năng mới nhất trong Google Tìm kiếm để xử lý các nhu cầu phức tạp, đòi hỏi nhiều thông tin và bối cảnh liên quan.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tất yếu, khi công cụ AI đang dần được ứng dụng trong thực tiễn, không còn chỉ dừng lại ở khái niệm hay công nghệ thử nghiệm, mà trở thành công cụ hỗ trợ xử lý các nhu cầu ngày càng phức tạp trong đời sống mỗi ngày.

Trong thực tế, người dùng có thể đặt những câu hỏi cụ thể cho Chế độ AI trong Google Tìm kiếm, để trực tiếp xử lý các vấn đề phức tạp trong dịp Tết, với yêu cầu rõ ràng về thông tin, bối cảnh và các yếu tố liên quan. Ví dụ như:

Đối với việc lên kế hoạch du lịch, người dùng có thể đặt câu hỏi: “Gợi ý cho tôi lịch trình khám phá Đà Lạt trong 4 ngày Tết sắp tới với chi phí tiết kiệm cho nhóm 4 người. Cho tôi thêm cả danh sách những thứ cần chuẩn bị và lưu ý trước khi đi.”

Trong việc chuẩn bị nghi lễ truyền thống, người dùng có thể trực tiếp tải lên hình ảnh một “mâm ngũ quả ngày tết” và đặt câu hỏi: “Cách bày trí mâm ngũ quả này đã đúng theo phong tục truyền thống của miền Bắc hay chưa? Nếu chưa, cần sắp xếp lại như thế nào và vì sao?”

Xu hướng tìm kiếm những thông tin liên quan đến Tết trên Goolge của người Việt.

Đối với việc lựa chọn trang phục truyền thống dịp Tết, người dùng cũng có thể tải lên hình ảnh mẫu áo dài yêu thích để tham khảo thêm các thông tin liên quan với câu hỏi: “Gợi ý những cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh có mẫu áo dài tương tự mẫu này. Đặc điểm của loại vải này là gì và cảm giác khi mặc như thế nào?”

“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy người Việt đang chuẩn bị cho Tết ngày càng chủ động và có kế hoạch hơn.

Với Chế độ AI, Google Tìm kiếm được phát triển như một công cụ hỗ trợ, đồng hành cùng người Việt xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận và sắp xếp thông tin phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp việc chuẩn bị Tết nhẹ nhàng hơn và có thêm thời gian dành cho những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình và người thân”, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho biết.

Google Tìm kiếm tiếp tục đồng hành cùng hành trình chuẩn bị Tết của người Việt

Từ việc theo dõi “dự báo thời tiết tết” đến tìm hiểu “cách gói bánh tét”, Google Tìm kiếm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả cho các nhu cầu trong dịp lễ của người Việt. Dù cách thức chuẩn bị ngày càng đa dạng hơn, nhưng những giá trị văn hóa cốt lõi gắn liền với ẩm thực, gia đình và truyền thống vẫn được người Việt duy trì và tiếp cận một cách dễ dàng thông qua Google Tìm kiếm.

Bên cạnh Google Tìm kiếm, người dùng cũng có thể tận dụng Gemini như một công cụ hỗ trợ trong đời sống hằng ngày, từ việc gợi ý lời chúc Tết mang tính cá nhân hóa đến quản lý ngân sách và sắp xếp kế hoạch, lịch trình cho gia đình. Qua mỗi mùa lễ hội, như Tết Nguyên đán, Google sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng giảm bớt áp lực cho các khâu chuẩn bị, để có thêm thời gian dành cho gia đình và các hoạt động gắn kết ý nghĩa.

