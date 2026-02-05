Tin công nghệ 5-2: Esports World Cup 2026 khởi động vòng loại toàn cầu.

1. Esports World Cup 2026 khởi động vòng loại toàn cầu

Mới đây, Esports World Cup Foundation (EWCF) đã chính thức khởi động vòng loại toàn cầu (Road to EWC) của giải thể thao điện tử Esports World Cup 2026.

Road to EWC sẽ bao gồm hơn 230 giải đấu diễn ra trên toàn thế giới, trải rộng ở nhiều khu vực và cấp độ thi đấu. Các giải này được kết nối thành một mùa giải esports thống nhất, tạo lộ trình rõ ràng để tuyển thủ và câu lạc bộ giành suất tham dự Esports World Cup 2026, tổ chức tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) từ ngày 6-7 đến 23-8-2026.

Điểm đáng chú ý của Road to EWC là việc gom các hệ thống vòng loại, vốn tách rời theo từng bộ môn và nhà phát hành vào một lịch thi đấu chung. Qua đó, tuyển thủ ở mọi cấp độ, từ phong trào đến chuyên nghiệp, đều có cơ hội cạnh tranh trên cùng một sân khấu, thay vì phải theo dõi nhiều hệ thống riêng lẻ như trước.

Đại diện EWCF cho biết việc xây dựng một mùa giải vòng loại xuyên suốt giúp các bên chủ động hơn trong khâu chuẩn bị. Tuyển thủ có lộ trình thi đấu rõ ràng, các câu lạc bộ sớm phân bổ nguồn lực, còn người hâm mộ có thể theo dõi hành trình của các đội tuyển trong suốt cả năm.

Road to EWC sẽ được tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái esports toàn cầu, thông qua các giải đấu chính thức và sự kiện quốc tế lớn ở nhiều bộ môn như FPS, MOBA, đối kháng, thể thao điện tử và cờ vua. Đây được xem là bước đi nhằm chuẩn hóa hệ thống thi đấu và mở rộng quy mô Esports World Cup trong mùa giải 2026.

2. SoundMax lan tỏa nụ cười tuổi thơ

Mới đây, SoundMax đã triển khai chương trình “Giai điệu nhỏ - Nụ cười xinh” nhằm hỗ trợ thiết bị âm thanh cho các trường mầm non.

Tại nhiều trường mầm non, âm nhạc là hoạt động quen thuộc trong giờ học và sinh hoạt tập thể. Tuy nhiên, điều kiện thiết bị giữa các cơ sở vẫn chưa đồng đều, gây khó khăn khi tổ chức các hoạt động chung.

Dự kiến trong quý I năm 2026, chương trình sẽ được triển khai tại khoảng 100 trường mầm non trên địa bàn TP.HCM. Mỗi trường sẽ được hỗ trợ 5 loa di động SoundMax Kids, tổng cộng 500 thiết bị, nhằm phục vụ các hoạt động học tập, vui chơi và sự kiện dành cho thiếu nhi.

Thay vì tổ chức các sự kiện riêng, SoundMax cho biết sẽ lồng ghép việc trao tặng thiết bị vào những hoạt động sẵn có tại trường như ngày hội thiếu nhi, chương trình văn nghệ hoặc các sự kiện theo kế hoạch năm học. Cách làm này nhằm hạn chế phát sinh thêm công việc cho giáo viên và phù hợp với đặc thù của bậc học mầm non.

Các mẫu loa được sử dụng trong chương trình được thiết kế hướng đến môi trường giáo dục, ưu tiên thao tác đơn giản, âm lượng phù hợp và yếu tố an toàn khi sử dụng trong lớp học. Doanh nghiệp kỳ vọng việc bổ sung thiết bị sẽ hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, đồng thời giúp trẻ có thêm điều kiện tiếp cận âm nhạc và hoạt động tập thể.

Trong thời gian tới, hãng cho biết sẽ tiếp tục duy trì các chương trình tương tự, tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em và môi trường học đường.

3. Apple phát hành iOS 26.3 RC

Apple vừa phát hành iOS 26.3 Release Candidate (RC) dành cho các nhà phát triển, đây được xem là phiên bản cuối cùng trước khi bản chính thức đến tay người dùng phổ thông. Bên cạnh đó, công ty cũng phát hành bản RC dành cho iPad, Mac, Apple Watch…

iOS 26.3 RC chủ yếu cải thiện trải nghiệm sử dụng, đơn cử như bổ sung công cụ chuyển dữ liệu giữa iPhone và Android, cho phép người dùng đặt hai thiết bị cạnh nhau để di chuyển ảnh, tin nhắn và ứng dụng.

Apple cũng điều chỉnh giao diện với các tùy chọn hình nền thiên văn và thời tiết, đồng thời mở rộng tính năng chuyển tiếp thông báo cho thiết bị đeo bên thứ ba tại một số khu vực.

Dự kiến phiên bản iOS 26.3 chính thức sẽ được phát hành trước giữa tháng 2-2026.

