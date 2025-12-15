LG tăng tốc, Samsung chần chừ, tham vọng iPhone tràn viền liệu có thành hiện thực?

(PLO)- iPhone tràn viền được xem là bước tiến lớn của Apple, nhưng chi phí và độ phức tạp trong sản xuất đang khiến các nhà cung ứng phải cân nhắc.

Apple đang chuẩn bị cho cột mốc 20 năm ra mắt iPhone (vào năm 2027) với tham vọng trình làng một thiết bị tràn viền thực sự, không “tai thỏ” và không lỗ khoét. Tuy nhiên, những động thái mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy Samsung có thể không còn mặn mà với tầm nhìn này của Apple.

Theo nhiều báo cáo trong ngành màn hình, Apple đã sớm yêu cầu hai đối tác chiến lược là Samsung Display và LG Display phát triển công nghệ OLED thế hệ mới, phục vụ cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm. Trọng tâm của dự án là màn hình uốn cong bốn cạnh, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các phần khuyết dành cho camera selfie và hệ thống Face ID.

Tuy nhiên, bức tranh đầu tư giữa hai nhà cung cấp Hàn Quốc lại cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

LG Display tăng tốc, Samsung giữ im lặng

Một báo cáo từ DealSite cho biết LG Display đang đầu tư khoảng 270 triệu USD, để chuẩn bị dây chuyền sản xuất màn hình OLED cho iPhone dự kiến ra mắt năm 2027. Công ty này được cho là đã sẵn sàng cho giai đoạn sản xuất hàng loạt, đồng thời thực hiện các điều chỉnh lớn đối với hệ thống sản xuất hiện có.

Ngược lại, Samsung Display gần như chưa có động thái đầu tư tương xứng cho dự án iPhone tràn viền. Sự im lặng này khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu Samsung có đang tạm thời đứng ngoài cuộc chơi, hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng đặt cược vào một công nghệ được đánh giá là rất phức tạp và tốn kém.

Giới phân tích cho rằng việc triển khai màn hình uốn cong bốn cạnh không chỉ là cải tiến về hình thức. Công nghệ này đòi hỏi phải gập toàn bộ mạch điện tử xuống khu vực viền, đồng thời lớp màng bảo vệ TFE trên tấm nền OLED cũng phải mỏng hơn đáng kể để ngăn hơi ẩm và oxy xâm nhập. Điều đó đồng nghĩa với chi phí đầu tư lớn và rủi ro sản xuất cao.

Samsung có vẻ không mặn mà với iPhone tràn viền, thay vào đó hãng tập trung vào iPhone gập. Ảnh: Apple

Samsung ưu tiên iPhone gập

Trong khi chưa thể hiện rõ sự quan tâm đến iPhone tràn viền, Samsung Display lại đang tập trung nguồn lực cho một dự án khác của Apple, đó chính là iPhone gập.

Một số thông tin trước đó cho biết Samsung có thể cung cấp khoảng 11 triệu tấm nền cho iPhone gập, dù con số này đã bị người phát ngôn của công ty phủ nhận. Mặc dù vậy, nhiều nguồn tin vẫn cho rằng Samsung Display hiện là nhà cung cấp duy nhất màn hình gập cho Apple.

Nếu đúng như kế hoạch, chiếc iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt trong thời gian tới và được kỳ vọng đạt doanh số cao. Điều này phần nào lý giải vì sao Samsung lựa chọn ưu tiên công nghệ gập, lĩnh vực mà hãng đã có nhiều năm kinh nghiệm với dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip.

Tham vọng lớn của Apple với iPhone 2027

Về phía Apple, hãng vẫn kiên định với mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone tràn viền thực sự. Không chỉ loại bỏ phần viền hiển thị, Apple còn hướng đến việc đưa camera selfie và các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình trên các mẫu iPhone Pro vào năm 2027.

Thiết kế mới được cho là sẽ bao phủ toàn bộ mặt trước và lan sang cả bốn cạnh của thiết bị, khác hoàn toàn với các kiểu màn hình cong từng xuất hiện trước đây. Để hiện thực hóa điều này, Apple được cho là đã giao cho LG Display khoảng 10 dây chuyền sản xuất riêng biệt.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa một thiết kế mang tính cách mạng như vậy không chỉ phụ thuộc vào ý tưởng, mà còn nằm ở quyết tâm và năng lực đầu tư của các đối tác cung ứng.

Cán cân chuỗi cung ứng có thể thay đổi

Nếu LG Display tiếp tục tăng tốc và Samsung vẫn giữ thái độ thận trọng, cán cân trong chuỗi cung ứng màn hình iPhone có thể thay đổi đáng kể trong vài năm tới.

Với Apple, đây không chỉ là câu chuyện về thiết kế, mà còn là bước đi mang tính biểu tượng cho chặng đường 20 năm của iPhone.

Còn với Samsung, việc lựa chọn tập trung vào iPhone gập thay vì màn hình tràn viền cho thấy hãng đang ưu tiên những công nghệ đã chứng minh được tính thương mại, thay vì đặt cược vào một dự án nhiều rủi ro.

