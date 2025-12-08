57 lỗi bảo mật Android được xử lý, người dùng Samsung hưởng lợi ra sao?

(PLO)- Samsung vừa khởi động tháng cuối năm bằng bản vá bảo mật tháng 12 dành cho các thiết bị Galaxy, trong bối cảnh hãng đang gấp rút hoàn thiện One UI 8.5.

Đúng như thông lệ, các mẫu tầm trung tiếp tục được Samsung ưu tiên cập nhật trước, và Galaxy A34 5G là thiết bị đầu tiên nhận được bản vá mới.

Theo đó, bản cập nhật tháng 12 giúp khắc phục 57 lỗ hổng trên Android. Trong số này có 6 lỗ hổng được xếp vào nhóm nghiêm trọng, 51 lỗ hổng còn lại có mức ảnh hưởng cao.

Ngoài các bản vá từ Google, Samsung cũng bổ sung 11 mục SVE (Secure Security Development). Đây là những lỗi được Samsung xác định và xử lý riêng nhằm gia cố lớp bảo mật của các dòng máy Galaxy. Việc công bố rõ ràng số lượng và tính chất các bản sửa lỗi cho thấy Samsung tiếp tục ưu tiên bảo vệ người dùng trong bối cảnh tình hình an ninh mạng ngày một phức tạp.

Người dùng điện thoại Samsung nên cập nhật càng sớm càng tốt. Ảnh: SammyFans

Danh sách các thiết bị nhận được bản vá tháng 12 đang được cập nhật trong thời gian tới theo từng khu vực. Người dùng chưa thấy thông báo có thể kiểm tra thủ công bằng cách vào Cài đặt - Cập nhật phần mềm - Tải xuống và cài đặt.

Bản vá tháng 12 được đánh giá là quan trọng bởi nó xử lý hàng loạt lỗ hổng cấp hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn khi truy cập Internet, cài đặt ứng dụng và sử dụng dịch vụ trực tuyến. Việc cài đặt sớm sẽ giúp thiết bị hạn chế bị khai thác thông qua các lỗ hổng đã được Google và Samsung ghi nhận.

Bên cạnh đó, Samsung dự kiến cũng sẽ triển khai One UI 8.5 cùng thời điểm với việc ra mắt Galaxy S26.

