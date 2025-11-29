(PLO)- AI đang trở thành tính năng mặc định trên nhiều thiết bị, mở ra cuộc cạnh tranh mới về tốc độ xử lý, khả năng suy luận tại chỗ và mức độ hỗ trợ các ứng dụng tạo sinh.

Video: Điều gì xảy ra khi AI trở thành tính năng mặc định trên mọi thiết bị?

Những thay đổi này đang định hình lại cách người dùng tương tác với điện thoại, TV, loa hay các thiết bị nhà thông minh.

Cuộc đua giữa AI đám mây và AI tại biên

AI đang bước vào thời điểm bùng nổ khi việc tích hợp trí tuệ nhân tạo không còn là đặc quyền của các thiết bị cao cấp. Trong tương lai gần, có thể chúng ta sẽ không còn gắn thêm chữ “thông minh” cho từng sản phẩm, bởi AI đã trở thành một tính năng mặc định.

Cuộc cạnh tranh giữa các thiết bị giờ đây xoay quanh sức mạnh AI, mức độ xử lý ngay trên thiết bị và khả năng hỗ trợ các ứng dụng tạo sinh hay AI tác tử.

Trong chương trình Six Five Podcast cùng Patrick Moorhead và Daniel Newman, các chuyên gia MediaTek đã chỉ ra rằng AI đám mây và AI tại biên đang bổ trợ cho nhau thay vì đối đầu.

AI đang dần trở thành tính năng mặc định trên các thiết bị.

Những tác vụ AI tạo sinh phức tạp vẫn cần hạ tầng đám mây để vận hành các mô hình lớn. Nhưng với các kịch bản đòi hỏi phản hồi ngay lập tức hoặc yêu cầu bảo mật cao, AI tại biên chứng tỏ hiệu quả rõ rệt.

Hệ sinh thái nhà thông minh là ví dụ điển hình. Camera an ninh quay video 4K liên tục nếu tải toàn bộ lên đám mây sẽ tốn dung lượng và tiềm ẩn rủi ro về dữ liệu. Khi suy luận được xử lý tại chỗ, thiết bị có thể tự nhận diện vật thể, đánh dấu sự kiện quan trọng và chỉ gửi cảnh báo thay vì truyền toàn bộ video. Điều này giúp tiết kiệm chi phí, giảm độ trễ và bảo vệ quyền riêng tư người dùng.

Xu hướng xử lý tại chỗ cũng tăng mạnh trên smartphone, máy tính bảng và Chromebooks. Những thiết bị này cần duy trì tốc độ phản hồi cao, kể cả trong điều kiện không có Internet. Do đó, việc kết hợp AI tại biên và AI đám mây theo mô hình điện toán lai sẽ tiếp tục phát triển.

AI và nhà thông minh

AI đang thúc đẩy làn sóng tăng trưởng mới trong lĩnh vực nhà thông minh, đặc biệt là thông qua trợ lý giọng nói. Theo tạp chí SQ, có tới 68% tương tác trong hệ sinh thái này tại Mỹ được thực hiện thông qua trợ lý giọng nói. Nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn và xử lý câu lệnh phức tạp, các trợ lý này không chỉ dừng lại ở chức năng điều khiển mà đang dần trở thành trợ lý cá nhân thực sự.

Tuy nhiên, thách thức về khả năng sử dụng và sự tương thích giữa các thiết bị vẫn tồn tại. Người dùng thường khó thay mới toàn bộ thiết bị nhưng lại mong muốn mọi thứ kết nối mượt mà.

AI có thể đóng vai trò lớp liên kết, giúp các thiết bị giao tiếp trơn tru hơn và xử lý lỗi theo thời gian thực. Hiện tại các nhà sản xuất như MediaTek vẫn đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào AI cho smartphone, máy tính bảng, Chromebooks và thiết bị nhà thông minh, đồng thời hướng đến xe tự hành và cơ sở hạ tầng đám mây. Mục tiêu là mang đến các trải nghiệm AI nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho tất cả người dùng.

