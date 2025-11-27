Google cảnh báo người dùng nên cẩn thận các ứng dụng này

(PLO)- Theo thống kê, số lượng người dùng smartphone cài đặt các ứng dụng VPN ngày càng tăng, chủ yếu để vượt qua những giới hạn về nội dung. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến Google phải lên tiếng cảnh báo.

VPN là gì?

VPN (hay còn được gọi là mạng riêng ảo) là một loại dịch vụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân và truy cập Internet một cách an toàn mà không cần trả tiền. Khi sử dụng VPN, dữ liệu của bạn được mã hóa và chuyển qua một máy chủ trung gian, giúp che giấu địa chỉ IP thật và bảo vệ thông tin khỏi các mối nguy như hacker hoặc theo dõi trực tuyến.

Theo thông báo mới nhất từ Google, nhiều nhóm tấn công đang phát tán phần mềm độc hại được ngụy trang dưới dạng các ứng dụng VPN hợp pháp, thậm chí mạo danh thương hiệu nổi tiếng.

Khi người dùng tin tưởng và cài vào điện thoại, toàn bộ dữ liệu cá nhân sẽ có nguy cơ rơi vào tay kẻ xấu, từ lịch sử truy cập cho đến hành vi trực tuyến.

Thiết bị điện tử nào trong nhà phát ra nhiều bức xạ nhất? (PLO)- Từ lò vi sóng đến máy hút bụi, mỗi thiết bị đều tạo ra một trường điện từ nhất định. Điều bất ngờ là thứ phát xạ cao nhất lại không phải smartphone hay WiFi.

Google cảnh báo những rủi ro liên quan đến các phần mềm VPN giả mạo. Ảnh minh họa: AI

Thông thường, một phần mềm VPN đúng nghĩa phải tạo ra đường hầm mã hóa an toàn, ẩn vị trí thật và bảo vệ lưu lượng mạng. Nhưng với ứng dụng giả, “đường hầm” đó lại trở thành cửa hậu để thu thập dữ liệu.

Không chỉ Google, Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) cũng tái ban hành cảnh báo về nguy cơ từ VPN cá nhân, nhấn mạnh việc người dùng vô tình chuyển rủi ro từ nhà mạng sang nhà cung cấp VPN, đặc biệt khi các dịch vụ này không có chính sách minh bạch. CISA lưu ý rằng nhiều VPN miễn phí và thương mại hiện có chính sách bảo mật đáng ngờ, dễ bị khai thác.

Xu hướng sử dụng VPN tăng đột biến xuất phát từ các lệnh cấm và kiểm soát nội dung người lớn tại nhiều bang ở Mỹ. Khi những quy định này yêu cầu xác minh tuổi hoặc danh tính, người dùng chọn kết nối VPN đặt tại nước ngoài để tránh bị kiểm tra.

Người dùng smartphone nên làm gì để đảm bảo an toàn?

Theo các chuyên gia, người dùng nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau đây để hạn chế rủi ro.

Chỉ cài VPN từ Play Store hoặc App Store để tránh tệp cài đặt độc hại

Các VPN miễn phí không phải lúc nào cũng miễn phí thật sự, bởi nhà phát triển có thể thu lợi từ dữ liệu người dùng. Việc chọn VPN trả phí, có thông tin minh bạch, sẽ an toàn hơn.

Bên cạnh đó, người dùng nên ưu tiên nhà phát triển có danh tiếng rõ ràng thay vì các thương hiệu lạ.

Với thiết bị Android, Play Protect phải luôn được bật và tuyệt đối không tắt chức năng này chỉ để cài một ứng dụng mà hệ thống cảnh báo.

Hàng triệu danh tính trực tuyến bị đánh cắp, liệu bạn có đang gặp nguy hiểm? (PLO)- Danh tính số đang trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm mạng, khi các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.