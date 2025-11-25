(PLO)- Tin công nghệ 25-11 sẽ có các nội dung như lý do Apple sa thải nhân sự dù doanh thu tăng mạnh, Samsung lan tỏa lối sống lành mạnh qua hoạt động thể thao, camera không phải là điều người dùng quan tâm nhất trên smartphone.

1. Lý do Apple sa thải nhân sự dù doanh thu tăng mạnh

Apple đang tiến hành tinh giảm nhân sự khi thông báo chấm dứt hợp đồng với nhiều nhân viên bán hàng. Đặc biệt trong số này có nhiều người đã gắn bó với hãng từ hai đến ba thập kỷ.

Những nhân viên bị ảnh hưởng được khuyến khích nộp đơn vào các vị trí khác trong công ty, tuy nhiên họ phải đợi tới ngày 20 tháng 1 mới biết liệu có được tái bố trí hay chính thức rời Apple.

Nguồn tin cho biết nhóm bán hàng làm việc với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ là một trong những bộ phận chịu tác động nặng nề nhất. Đây cũng là đội ngũ đã phải chịu áp lực lớn trong thời gian gần đây, đặc biệt sau giai đoạn chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 43 ngày và yêu cầu cắt giảm nhân sự từ Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Apple cho rằng việc tái cấu trúc nhằm loại bỏ sự chồng chéo, giúp hoạt động bán hàng gọn nhẹ hơn. Tuy vậy, nhiều nhân viên cho biết họ tin Apple đang muốn chuyển một phần doanh số sang các đại lý bán lẻ bên thứ ba, vốn được xem là kênh phân phối linh hoạt hơn trong mắt nhiều tổ chức doanh nghiệp và giáo dục.

Trước đó vài tuần, hãng cũng đã cắt giảm khoảng 20 vị trí bán hàng tại Úc và New Zealand.

Trong năm trước, Apple đã thực hiện nhiều đợt cắt giảm khác liên quan đến những dự án bị hủy bỏ, bao gồm cả dự án xe tự lái, cùng với tinh gọn tại bộ phận Dịch vụ và mảng AI.

Tin công nghệ 25-11: Lý do Apple sa thải nhân sự dù doanh thu tăng mạnh. Ảnh: PhoneArena

Hé lộ nguyên nhân vì sao giá smartphone có thể tăng mạnh trong thời gian tớiInfographic (PLO)- Sự bùng nổ của AI đã tạo ra áp lực chưa từng có lên thị trường chip nhớ, khiến giá linh kiện tăng và buộc các hãng smartphone phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

2. Samsung lan tỏa lối sống lành mạnh qua hoạt động thể thao

Tại giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025, Samsung đã thể hiện cam kết thúc đẩy lối sống lành mạnh và chủ động trong cộng đồng. Công ty đang từng bước thay đổi cách người Việt quan tâm đến sức khỏe nhờ các thiết bị đeo Galaxy tích hợp công nghệ cảm biến hiện đại và nền tảng Health AI.

Đơn cử như Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 series hay Galaxy Ring, các thiết bị này đều được trang bị tính năng theo dõi giấc ngủ, tim mạch, mức độ căng thẳng và quá trình lão hóa, đồng thời đưa ra đề xuất thực tế để giúp người dùng cải thiện thói quen hằng ngày.

Đi kèm theo đó còn có tính năng Tư vấn giờ ngủ giúp người dùng điều chỉnh nhịp sinh học, trong khi hệ thống đo Tải trọng mạch máu và Cảnh báo mức độ căng thẳng hỗ trợ quản lý sức khỏe tim mạch và tinh thần. Chỉ số chống oxy hóa Antioxidant Index cung cấp thông tin nhanh về tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể chỉ trong vài giây.

Ngoài ra, Samsung còn mở rộng trải nghiệm thực tế thông qua Galaxy Running Club, tổ chức hàng tuần tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Người tham gia có thể tập luyện theo hướng dẫn của huấn luyện viên, đồng thời trải nghiệm trực tiếp các thiết bị đeo Galaxy. Hoạt động này giúp xây dựng cộng đồng yêu thể thao, nâng cao nhận thức về sức khỏe và tạo động lực duy trì thói quen lành mạnh.

Những sáng kiến này cho thấy Samsung không chỉ cung cấp công cụ theo dõi cá nhân mà còn hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, theo dõi sức khỏe người cao tuổi, và phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Nhìn chung, công nghệ đeo đang dần trở thành một phần của lối sống hiện đại, giúp người Việt chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, hướng đến cộng đồng khỏe mạnh và bền vững.

Tin công nghệ 25-11: Samsung lan tỏa lối sống lành mạnh qua hoạt động thể thao.

3. Camera không phải là điều người dùng quan tâm nhất trên smartphone

Theo kết quả khảo sát trên PhoneArena, người dùng ưu tiên các tính năng smartphone theo thứ tự như sau. Đầu tiên là thời lượng pin, chiếm gần 50% phiếu bầu. Tiếp theo là mức giá hợp lý, chiếm khoảng 20%.

Các yếu tố như hỗ trợ phần mềm dài hạn, vi xử lý mạnh, camera chất lượng hay thiết kế mới chỉ xếp sau với tỉ lệ thấp hơn. Thậm chí, các tính năng như màn hình sáng hơn, vật liệu cao cấp hay tốc độ sạc nhanh lại đứng ở nhóm cuối bảng, chứng tỏ người dùng cảm thấy chúng không còn quá quan trọng.

Điều này cũng phản ánh sự trưởng thành của thị trường smartphone khi các flagship hiện nay hầu như đều sở hữu màn hình lớn, độ phân giải cao, camera tốt và thiết kế đẹp. Thay đổi lớn mà người dùng thực sự cần là những cải tiến mang lại trải nghiệm lâu dài và ổn định, chẳng hạn như pin khỏe, phần mềm được cập nhật dài hạn và giá thành hợp lý.

Các chuyên gia công nghệ nhận định, thay vì chạy theo những thông số "hào nhoáng", nhà sản xuất nên chú trọng vào những yếu tố thiết thực, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng.

Tin công nghệ 25-11: Camera không phải là điều người dùng quan tâm nhất trên smartphone.

Thiết bị điện tử nào trong nhà phát ra nhiều bức xạ nhất? (PLO)- Từ lò vi sóng đến máy hút bụi, mỗi thiết bị đều tạo ra một trường điện từ nhất định. Điều bất ngờ là thứ phát xạ cao nhất lại không phải smartphone hay WiFi.