Thiết bị điện tử nào trong nhà phát ra nhiều bức xạ nhất?

(PLO)- Từ lò vi sóng đến máy hút bụi, mỗi thiết bị đều tạo ra một trường điện từ nhất định. Điều bất ngờ là thứ phát xạ cao nhất lại không phải smartphone hay WiFi.

EMF là gì?

EMF (Electromagnetic Field - trường điện từ) là một dạng bức xạ điện từ, được tạo ra khi có dòng điện chạy qua dây dẫn, động cơ hoặc khi thiết bị truyền tín hiệu không dây như WiFi hay smartphone. Đây là dạng bức xạ không ion hóa, mức năng lượng thấp, không đủ mạnh để làm tổn thương DNA như tia X hay tia gamma.

Trong đời sống hàng ngày, EMF xuất hiện ở hầu hết thiết bị điện tử, đơn cử như lò vi sóng, ấm đun nước điện, máy hút bụi, TV, router WiFi… Mức độ mạnh yếu tùy thuộc công suất và khoảng cách sử dụng, nhưng điểm chung là mức EMF giảm rất nhanh khi bạn đứng xa thiết bị vài chục centimet.

﻿ Các thiết bị điện tử trong nhà đều phát ra trường điện từ. Ảnh minh họa: AI

Người sử dụng hộ chiếu cần biết điều này để tránh bị phạt (PLO)- Khi bị mất hộ chiếu, nếu không trình báo đúng nơi, đúng thời hạn, người dân có thể bị phạt tiền lên tới 2 triệu đồng.

Thiết bị nào trong nhà tạo ra mức EMF cao hơn?

Trong nhóm thiết bị gia dụng, lò vi sóng thường được ghi nhận có mức từ trường cao nhất khi đứng rất gần máy. Một số phép đo cho thấy mức khoảng 100 miligauss, tương đương 10 microtesla ở khoảng cách tầm một cánh tay. Trên bề mặt, mức cực đại có thể đạt gần 70 microtesla. Tuy nhiên mức này giảm mạnh khi lùi ra chỉ vài chục centimet.

Máy hút bụi, đặc biệt là các mẫu công suất lớn hoặc đời cũ, cũng tạo ra từ trường đáng kể. Một số thiết bị đo được trong khoảng 0,7 đến 2,3 microtesla ở khoảng cách 30 centimet. Robot hút bụi có mức thấp hơn do động cơ nhỏ hơn, nhưng vẫn phát ra EMF như các thiết bị dùng điện khác.

Trong nhóm thiết bị gia dụng, lò vi sóng thường được ghi nhận có mức từ trường cao nhất khi đứng rất gần máy.

Ấm đun nước điện là một nguồn phát bức xạ đáng chú ý khác. Một số phép đo ghi nhận mức tối đa khoảng 15 microtesla ở sát bề mặt. Khi người dùng đứng gần thiết bị đang sôi nước, mức tiếp xúc sẽ cao hơn so với khi giữ khoảng cách an toàn.

TV thế hệ cũ dạng CRT từng có mức EMF cao hơn. Tuy nhiên, TV màn phẳng hiện nay đã giảm đáng kể mức phát xạ, thông thường chỉ khoảng 0,5 microtesla ở khoảng cách xem bình thường. Do đó chúng được xếp vào nhóm tạo ra mức bức xạ thấp.

Các thiết bị không dây như router WiFi và smartphone lại thuộc nhóm có mức phát xạ thấp hơn nhiều. Chúng phát ra sóng vô tuyến RF, nhưng theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ và Viện Ung thư Quốc gia, chưa có bằng chứng xác nhận RF từ thiết bị không dây gây ung thư ở người.

Có nên lo lắng về EMF trong gia đình?

Hầu hết các chuyên gia y tế cho rằng EMF trong mức sử dụng hàng ngày khó gây hại. Trường ELF được xếp loại “có thể gây ung thư” chỉ dựa trên bằng chứng hạn chế, chủ yếu liên quan đến một số nghiên cứu về bệnh bạch cầu ở trẻ em, nhưng chưa có kết luận rõ ràng. Các nghiên cứu lớn trên người trưởng thành cũng không tìm thấy mối liên hệ ổn định giữa EMF trong nhà và ung thư.

Điều quan trọng nhất vẫn là khoảng cách. Việc lùi lại một bước chân khi dùng lò vi sóng, không đứng sát máy hút bụi, tránh đặt router WiFi sát giường ngủ là những biện pháp đơn giản giúp giảm phơi nhiễm.

Chỉ một cú nhấp chuột, bạn sẽ biết điện thoại có bị theo dõi hay không (PLO)- Mỗi thiết bị di động đều để lại dấu vân tay kỹ thuật số độc nhất, cho phép các công ty thu thập dữ liệu mà không cần sự đồng ý của bạn. Tin tốt là bạn có thể kiểm tra điện thoại có bị theo dõi hay không chỉ bằng một cú nhấp chuột.