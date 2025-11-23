Nhiều smartphone giảm sâu đến gần 10 triệu đồng

(PLO)- Thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn sôi động nhất khi nhu cầu mua sắm cuối năm tăng mạnh.

Để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ đã liên tục triển khai các chương trình giảm giá, sale cuối tháng với mức giảm lên đến gần 10 triệu đồng.

Theo ghi nhận, nhiều mẫu smartphone cao cấp hiện đang được điều chỉnh lại mức giá, thấp hơn đáng kể so với niêm yết. Đơn cử như Samsung Galaxy Z Flip7 giảm chỉ còn 21,6 triệu đồng tại Di Động Việt, với thiết kế gập độc đáo, màn hình chính 6,9 inch Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120 Hz và màn hình phụ 4,1 inch, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, camera sau 50 MP + 12 MP, camera trước 10 MP.

Nhiều mẫu smartphone cao cấp hiện đang được giảm giá mạnh dịp cuối tháng.

Samsung Galaxy S25 Ultra, nổi bật với cụm camera 200 MP, chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, giảm còn 24,19 triệu đồng. Trong khi đó iPhone 16 cũng giảm còn 20,4 triệu đồng, máy được trang bị chip A18 Bionic, camera chính 48 MP, và bộ nhớ trong 128 GB.

Nếu áp dụng thêm các ưu đãi khác, bạn có thể sở hữu Galaxy Z Fold7 với giá 37,49 triệu đồng (giảm gần 10 triệu so với niêm yết), iPhone 17 Pro Max giá chỉ còn 37,2 triệu đồng hay iPhone 14 Pro Max Likenew còn 17,8 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max hiện giá đã ổn định, thấp hơn đôi chút so với thời điểm mới ra mắt.

Một số sản phẩm khác như Xiaomi 15T hay iPad Air M3 cũng được điều chỉnh về mốc trên dưới 12 triệu đồng, phù hợp với người dùng đang muốn nâng cấp thiết bị nhưng vẫn cân nhắc chi phí.

Không chỉ các mẫu cao cấp, những thiết bị tầm trung cũng chứng kiến mức giảm đáng chú ý. Cụ thể, Xiaomi 15T Pro hiện chỉ còn 16,69 triệu đồng, OPPO Reno14 F 5G còn 9,7 triệu đồng và Galaxy A56 5G giảm còn 7,99 triệu đồng.

Trong nhóm giá rẻ, Redmi Note 14, mẫu máy được nhiều người quan tâm hiện chỉ còn 4,29 triệu đồng.

Ngoài smartphone, các phụ kiện đi kèm cũng giảm chỉ còn 9.000-199.000 đồng. Đơn cử như cáp Mophie, máy cạo râu Enchen K8 và loa Edifier MP85. Mặc dù các cửa hàng, hệ thống bán lẻ có giới hạn số lượng, nhưng việc điều chỉnh giá bán đã giúp bức tranh mua sắm trên thị trường smartphone dịp cuối tháng trở nên sôi động hơn.

