Lộ diện đối thủ cạnh tranh với iPhone 17 và Galaxy S25 Ultra

(PLO)- Thị trường smartphone cao cấp cuối năm ngày càng nóng với sự xuất hiện của OPPO Find X9 Series, cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 của Apple và S25 Ultra của Samsung.

Thiết kế và màn hình

Về thiết kế, Find X9 có màn hình phẳng AMOLED 6,59 inch, trong khi Find X9 Pro sở hữu màn hình 6,78 inch với viền siêu mỏng chỉ 1,15 mm, đạt tỷ lệ hiển thị hơn 95%. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 3.600 nit và chuẩn HDR10+, mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.

So sánh Oppo Find X8 Pro và Samsung Galaxy S24 Ultra (PLO)- Ai sẽ thống trị phân khúc smartphone Android cao cấp năm nay? Liệu đó sẽ là Samsung Galaxy S24 Ultra hay tân binh Oppo Find X8 Pro?

Camera Hasselblad 200 MP và AI

Cụm ba camera gồm cảm biến chính Sony LYT-900 1 inch, ống kính góc siêu rộng và ống kính tele tiềm vọng 6x, đều được đồng phát triển với Hasselblad.

OPPO cho biết camera này được tối ưu bởi thuật toán hình ảnh LUMO, giúp tái tạo màu sắc trung thực và dải tương phản ánh sáng tốt hơn. Người dùng có thể zoom xa tới 10x quang học (tương đương tiêu cự 230 mm) nhờ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad 3.28x.

Máy cũng hỗ trợ quay video 4K 120fps, Dolby Vision HDR và Log 10-bit, đáp ứng cả nhu cầu quay, hậu kỳ chuyên nghiệp. Hệ thống 4 micro định hướng giúp tách giọng nói rõ ràng khỏi tiếng ồn nền.

Find X9 Find X9 Pro Camera sau của hai phiên bản. Ảnh: TIỂU MINH

Hiệu năng và trải nghiệm trên Find X9 series

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 (3nm), mang lại hiệu năng CPU đơn nhân tăng 32% và đa nhân tăng 17% so với thế hệ trước, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn 50%.

Đi kèm theo đó là Trinity Engine 2.0, giúp duy trì hiệu suất cao liên tục trong các tác vụ nặng như chơi game hay chỉnh sửa video.

ColorOS 16 được tích hợp nhiều tính năng AI. Ảnh: TIỂU MINH

Cả hai phiên bản đều trang bị pin silicon carbon thế hệ thứ ba, cho thời lượng sử dụng lên tới hai ngày. Cụ thể, Find X9 có pin 7.025 mAh, còn Find X9 Pro đạt 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC 80 W và sạc không dây AIRVOOC 50 W.

Bộ đôi chạy trên nền tảng ColorOS 16, được nâng cấp về hiệu năng và trải nghiệm hình ảnh. Ngoài ra còn có hệ thống AI giúp cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng, và AI Mind Space giúp lưu, nhận diện, phân loại nội dung trên màn hình chỉ bằng một phím tắt.

Chia sẻ dữ liệu qua lại giữa các thiết bị khác hệ điều hành dễ dàng hơn với O+ Connect. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu muốn chia sẻ tệp giữa điện thoại và máy tính (Windows, macOS) cũng như điều khiển máy tính từ xa, bạn có thể sử dụng tính năng O+ Connect.

Dự kiến OPPO Find X9 và X9 Pro sẽ được bán với giá lần lượt là 22,9 triệu đồng và 32,9 triệu đồng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

5 mẫu điện thoại Android bạn không nên mua trong năm 2025 (PLO)- Giá bán chưa đến 1 triệu đồng nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng những chiếc điện thoại Android giá “siêu rẻ” đang khiến không ít người mua phải hối hận.