Người dùng Samsung nên cập nhật bản vá tháng 10 ngay lập tức

(PLO)- Người dùng Samsung nên cập nhật bản vá bảo mật tháng 10-2025 ngay lập tức để khắc phục hơn 30 lỗi nghiêm trọng và tăng hiệu suất thiết bị

Bản vá bảo mật tháng 10 có gì mới?

Theo ghi nhận, bản vá tháng 10 hiện đã được phân phối đến người dùng Samsung Galaxy S20 FE 5G (phiên bản phần mềm G781NKSSDGYJ1) và Galaxy A05 4G (phiên bản A055FXXSBDYJ2). Các dòng máy khác dự kiến sẽ sớm nhận được bản cập nhật trong thời gian tới.

Tương tự như mọi lần, bản vá bảo mật không bổ sung các tính năng mới mà tập trung vào việc khắc phục các sự cố, đồng thời giúp điện thoại chạy mượt mà hơn.

﻿ Người dùng Samsung được khuyến cáo nên cập nhật bản vá tháng 10-2025 càng sớm càng tốt.

Cập nhật bảo mật vẫn là ưu tiên hàng đầu

Theo trang hỗ trợ kỹ thuật của Samsung, bản vá tháng 10-2025 giúp khắc phục hơn 30 lỗi bảo mật do Google và Samsung phát hiện, bao gồm những lỗ hổng có thể bị lợi dụng để chiếm quyền kiểm soát hệ thống. Các bản vá này cũng bảo vệ tốt hơn dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Hiện tại, Galaxy S20 FE đang chạy One UI 5 (Android 13), trong khi Galaxy A05 4G sử dụng One UI 7. Dù hai thiết bị này sẽ không còn nhận được các bản cập nhật Android lớn, nhưng Samsung vẫn duy trì phát hành bản vá bảo mật thêm một thời gian trước khi chính thức ngừng hỗ trợ.

Để tải xuống và cài đặt bản vá bảo mật mới nhất, người dùng chỉ cần vào Cài đặt - Cập nhật phần mềm - Tải xuống và cài đặt. Sau khi tải xong, bạn hãy chọn Cài đặt ngay, điện thoại sẽ tự khởi động lại để hoàn tất quá trình.

Việc duy trì cập nhật phần mềm không chỉ giúp điện thoại hoạt động ổn định mà còn ngăn chặn rủi ro bảo mật từ các ứng dụng độc hại hoặc liên kết giả mạo. Do đó, người dùng nên bật chế độ cập nhật tự động để không bỏ lỡ các bản vá quan trọng.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy S20 FE 5G hiện được bán khoảng 7 triệu đồng, trong khi Galaxy A05 4G có giá gần 3 triệu đồng. Dù thuộc phân khúc khác nhau, nhưng cả hai đều là lựa chọn phổ biến nhờ hiệu năng ổn định và thời gian hỗ trợ dài.

