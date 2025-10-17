Samsung ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm 4 mẫu điện thoại Galaxy này

Theo trang SammyGuru, 4 mẫu điện thoại gồm Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G và Galaxy F42 đã bị xóa khỏi danh sách hỗ trợ cập nhật phần mềm chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không còn nhận được bất kỳ bản vá bảo mật hay nâng cấp hệ thống nào từ Samsung.

Thông tin này cũng được SammyFans xác nhận, đồng thời cảnh báo người dùng rằng “các thiết bị này sẽ không nhận được thêm tính năng mới, bản vá hay phiên bản Android nào trong tương lai”.

Samsung ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm cho 4 mẫu điện thoại, do đó, người dùng nên cân nhắc nâng cấp lên các thiết bị đời mới hơn. Ảnh: TIỂU MINH

Việc ngừng cập nhật sẽ khiến nhiều người dùng điện thoại Galaxy dễ bị tấn công hơn trước các lỗ hổng bảo mật mới, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

Hiện có hơn 750 triệu người dùng Android trên toàn cầu đang sử dụng thiết bị không còn được vá lỗi định kỳ, con số này cao hơn đáng kể so với lượng người dùng Windows 10 đã bị Microsoft ngừng hỗ trợ trong tuần qua.

Với các thiết bị cũ, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng cho các tác vụ hàng ngày như nghe gọi, nhắn tin hoặc truy cập ngân hàng, nhờ vào các bản cập nhật hệ thống Google Play. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Các bản vá lỗ hổng zero-day quan trọng hay lỗ hổng hệ thống vẫn cần đến cập nhật trực tiếp từ Samsung để đảm bảo an toàn.

Nếu đang sử dụng một trong các mẫu điện thoại nói trên, người dùng nên cân nhắc đến việc nâng cấp lên thiết bị mới. Samsung hiện đang áp dụng chính sách cập nhật bảo mật hàng tháng hoặc hàng quý cho các dòng Galaxy mới như S23, S24 hay dòng A55.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách các thiết bị được hỗ trợ cập nhật hàng tháng và hàng quý của Samsung tại địa chỉ https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb .

