Samsung gây bất ngờ cho người dùng điện thoại Galaxy

(PLO)- Samsung đang chuẩn bị cho một đợt cập nhật phần mềm lớn nhất trong năm, One UI 8.5, dự kiến ra mắt cùng dòng điện thoại Galaxy S26 vào đầu năm 2026.

Dù Android 16 chỉ vừa được Google phát hành, nhưng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã lên kế hoạch triển khai sớm bản cập nhật này, kèm theo chương trình beta bất ngờ ngay trong cuối năm nay.

Theo SamMobile, việc Samsung mở thử nghiệm beta cho One UI 8.5 là điều hiếm thấy, bởi thông thường các bản cập nhật giữa chu kỳ không được ưu tiên. Tuy nhiên, sự thay đổi lần này cho thấy đây không chỉ là bản vá mà là một bản nâng cấp với nhiều cải tiến về bảo mật, quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng.

Một trong những tính năng nổi bật là màn hình riêng tư, cho phép ẩn nội dung nhạy cảm hiển thị trên màn hình khi có người khác nhìn vào. Tính năng này yêu cầu phần cứng mới nên chỉ có mặt trên dòng Galaxy S26.

Ngoài ra, One UI 8.5 cũng bổ sung tính năng sàng lọc cuộc gọi tự động tương tự như Google Call Screen. Khi có cuộc gọi từ số lạ, điện thoại sẽ tự động phản hồi, yêu cầu người gọi cung cấp thông tin, giúp người dùng quyết định có nên bắt máy hay không. Đây là bước tiến đáng chú ý, đặc biệt khi Apple vừa triển khai tính năng tương tự trên iOS 26, cho thấy các hệ điều hành lớn đang cùng hướng đến việc giảm thiểu spam và lừa đảo qua điện thoại.

One UI 8.5 dự kiến sẽ mở thử nghiệm trước cho người dùng điện thoại Galaxy vào cuối năm nay. Ảnh: SamLover

Bản cập nhật mới cũng điều chỉnh tính năng Tự động chặn (Auto Blocker), vốn giúp ngăn cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Trên One UI 8.5, người dùng có thể tạm thời tắt Auto Blocker trong 30 phút rồi hệ thống sẽ tự bật lại. Cách làm này giúp người dùng linh hoạt hơn trong trường hợp cần cài đặt nhanh, mà vẫn cần bảo vệ.

Theo Android Authority, One UI 8.5 còn bổ sung thêm một số tính năng mới như:

- Bảo vệ nâng cao cho USB (ngăn truy cập dữ liệu trái phép khi sạc qua cổng công cộng)

- Khóa thiết bị an toàn

- Bật/tắt bảo vệ chống trộm

- Mở rộng xác thực danh tính cho nhiều ứng dụng hơn.

Những thay đổi này đang phản ánh nỗ lực của Samsung trong việc thu hẹp khoảng cách bảo mật giữa Android và iPhone. Nếu đúng theo kế hoạch, chương trình beta One UI 8.5 có thể khởi động vào tháng 11 tới, trước khi bản chính thức ra mắt cùng Galaxy S26 vào đầu năm 2026.

