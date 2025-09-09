(PLO)- Apple dự kiến sẽ mua cảm biến camera từ Samsung để trang bị cho iPhone 18 bắt đầu từ năm 2026.

Podcast: Điều gì xảy ra khi iPhone 18 sử dụng cảm biến camera Samsung? Thực hiện: TIỂU MINH

Thông tin này do nhà phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ, đánh dấu một bước ngoặt mới trong mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa hai “ông lớn” công nghệ.

Samsung chen chân vào chuỗi cung ứng của Apple

Trong nhiều năm, Apple gần như phụ thuộc vào cảm biến camera của Sony. Tuy nhiên, từ năm 2026, Samsung sẽ bắt đầu cung cấp cảm biến cho một số mẫu iPhone, trước mắt tập trung ở phân khúc phổ thông thay vì dòng cao cấp. Đây được xem là chiến lược “thử nghiệm an toàn”, tương tự cách Apple từng triển khai modem C1 tự phát triển trên iPhone 16e.

Việc đa dạng hóa nguồn cung giúp Apple giảm phụ thuộc vào Sony, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh trên thị trường cảm biến di động.

Các nguồn tin cho rằng Apple sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến camera của Samsung từ năm 2026. Ảnh: TIỂU MINH

Quan hệ hợp tác phức tạp

Dù cạnh tranh gay gắt trên thị trường smartphone, Apple vẫn phụ thuộc vào Samsung trong nhiều linh kiện quan trọng như DRAM, NAND và màn hình OLED. Thậm chí, Samsung còn được cho là sẽ cung cấp màn hình dẻo cho mẫu iPhone gập đầu tiên, dự kiến ra mắt năm 2026.

Nếu điều này thành hiện thực, quan hệ hợp tác giữa hai công ty sẽ mở rộng từ bộ nhớ, màn hình cho tới cả camera, một trong những yếu tố quyết định trải nghiệm iPhone.

Tuy nhiên, song song với việc hợp tác, Apple và Samsung cũng từng có những cuộc đối đầu nảy lửa. Đơn cử như vụ kiện bằng sáng chế năm 2011 đã mở màn cho “cuộc chiến smartphone” kéo dài gần một thập kỉ. Apple cáo buộc Samsung sao chép thiết kế iPhone, trong khi phía Samsung phản bác bằng loạt bằng sáng chế công nghệ không dây.

Đến năm 2018, vụ kiện đình đám này khép lại khi Samsung đồng ý bồi thường khoảng 539 triệu USD cho Apple.

Ngoài những tranh chấp pháp lý, sự cạnh tranh giữa Apple và Samsung vẫn diễn ra gay gắt trên thị trường. Mỗi năm, Samsung đều tung ra dòng Galaxy S hay Galaxy Z để đối đầu trực tiếp với iPhone. Tuy nhiên, trớ trêu thay, nhiều linh kiện quan trọng của iPhone như màn hình OLED hay chip nhớ lại được sản xuất bởi chính Samsung.

Sony hiện thống trị mảng cảm biến nhờ chất lượng vượt trội. Samsung tuy đứng thứ hai nhưng cũng đã chứng minh năng lực với cảm biến 200 MP trên Galaxy S24 Ultra. Câu hỏi đặt ra là Apple sẽ khai thác cảm biến Samsung ra sao, và liệu iPhone có thể tạo ra khác biệt về trải nghiệm chụp ảnh so với khi dùng cảm biến Sony hay không, câu trả lời sẽ chỉ có khi iPhone 18 chính thức ra mắt

