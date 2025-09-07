Nhiều mẫu điện thoại giảm giá mạnh dịp 9-9

(PLO)- Điện thoại giảm giá trong dịp sale 9-9 không chỉ thu hút người tiêu dùng, mà còn làm nóng thị trường, tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, Xiaomi và cả các nhà bán lẻ nội địa.

Ngày 9-9 hằng năm đã trở thành một trong những “cột mốc” lớn trên bản đồ thương mại điện tử tại Việt Nam, mở màn cho mùa cao điểm mua sắm kéo dài đến cuối năm.

Theo báo cáo từ Google và Bain & Company, Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện tử (TMĐT) phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 20% mỗi năm. Người tiêu dùng trẻ tuổi, quen thuộc với hình thức mua sắm trực tuyến, là động lực chính cho sự bùng nổ này.

Người trẻ ngày càng thích mua sắm trực tuyến, đặc biệt là thông qua video. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone cũ giảm giá mạnh

Trong đợt sale ngày 9-9, nhóm sản phẩm được quan tâm nhiều nhất chính là iPhone đã qua sử dụng. Để thu hút người tiêu dùng, các hệ thống như Viện Di Động đã công bố mức giảm sâu, đưa giá iPhone 11 Pro Max cũ xuống chỉ còn khoảng 7,3 triệu đồng, hay iPhone 15 Pro Max cũ về mức trên 22 triệu đồng. Các mẫu iPhone đời cũ hơn như iPhone 12 hay iPhone 14 Plus cũng trở thành lựa chọn “vừa túi tiền” cho học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường.

Dự kiến vào rạng sáng ngày 10-9 theo giờ Việt Nam, Apple sẽ chính thức ra mắt iPhone 17 series, trong đó điểm nhấn có thể là phiên bản siêu mỏng iPhone 17 Air.

Nhiều mẫu điện thoại giảm giá ngày 9-9 trước khi Apple ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: TIỂU MINH

Theo ghi nhận của PLO, không riêng gì iPhone, các sản phẩm khác của Apple như iPad Pro hay MacBook M1 đã qua sử dụng cũng giảm từ 10-20%, chỉ còn khoảng 12,7 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn.

Đại diện một hệ thống bán lẻ nhận định: “Sau kỳ nghỉ lễ, sức mua có phần chững lại, nhưng chương trình 9-9 sẽ kích cầu mạnh, đặc biệt ở nhóm thiết bị cũ đã qua sử dụng. Đây là phân khúc vừa đảm bảo trải nghiệm công nghệ cao cấp, vừa có giá dễ tiếp cận hơn so với máy mới.”

Phụ kiện và thiết bị phổ thông hút khách

Không chỉ smartphone, thị trường phụ kiện công nghệ cũng trở nên sôi động. Các sản phẩm như cáp sạc, pin dự phòng, tai nghe không dây ghi nhận mức giảm chỉ còn vài chục ngàn đồng, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu thay thế và nâng cấp thường xuyên.

Có thể thấy, sự kiện sale ngày 9-9 chỉ là đợt mở màn cho chuỗi mua sắm cuối năm 10-10, 11-11 và 12-12 sắp tới. Với sức ép cạnh tranh gay gắt, các hệ thống bán lẻ buộc phải tung ra nhiều gói ưu đãi, từ giảm trực tiếp, tặng voucher đến hỗ trợ trả góp 0%.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng giảm giá thiết bị công nghệ trong dịp này không chỉ nhằm kích cầu, mà còn giúp các nhà bán lẻ giải phóng hàng tồn trước khi đón loạt sản phẩm mới ra mắt cuối năm, chẳng hạn như iPhone 17 hay Samsung Galaxy S25 FE vừa ra mắt.

Ngoài ra, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sự cân đối giữa nhu cầu công nghệ và khả năng chi trả. Việc lựa chọn máy đã qua sử dụng hoặc các dòng phụ kiện phổ thông đang trở thành giải pháp được nhiều người lựa chọn.

