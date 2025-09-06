Tin công nghệ 6-9: Thời gian cập nhật One UI 8 chi tiết cho các thiết bị Samsung

(PLO)- Tin công nghệ 6-9 sẽ có các nội dung như thời gian cập nhật One UI 8 chi tiết cho các thiết bị Samsung, những sản phẩm Apple nào sẽ có mặt tại sự kiện ngày 9-9? ngày hội AI miễn phí dành cho thế hệ trẻ, thị trường AI tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ cán mốc 23,9 tỉ USD năm 2025.

1. Thời gian cập nhật One UI 8 chi tiết cho các thiết bị Samsung

Samsung vừa hé lộ lịch trình cập nhật One UI 8 dựa trên Android 16 cho loạt thiết bị Galaxy, với thời điểm cụ thể cho từng dòng sản phẩm:

Samsung Galaxy S series

- Galaxy S25 Ultra, S25+, S25: 18-9

- Galaxy S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24 FE, S24: 25-9

- Galaxy S23 Ultra, S23+, S23 FE, S23, S21 FE 5G: 2-10

- Galaxy S22 Ultra, S22+, S22: 6-10

Samsung Galaxy Z series

- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6: 2-10

- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5: 13-10

- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4: 6-10

Samsung Galaxy A series

- Galaxy A56 5G, A36 5G: 25-9

- Galaxy A55 5G: 6-10

- Galaxy A54 5G, A52s 5G: 13-10

- Galaxy A53 5G, A35 5G, A34 5G, A33 5G: 30-10

- Galaxy A26 5G, A17 5G, A16 5G: 2-10

- Galaxy A25 5G, A23 5G: 16-10

- Galaxy A15 5G: 20-10

- Galaxy A06: 23-10

Samsung Galaxy M series

- Galaxy M34 5G: 2-10

- Galaxy M33 5G, M15 5G: 27-10

Samsung Xcover series

- Galaxy XCover 7: 23-10

- Galaxy XCover 6 Pro: 23-10

- Galaxy XCover 7 Pro: 10-11

Samsung Galaxy Tab series

- Galaxy Tab S10 Ultra 5G, S10 Ultra, S10+ 5G, S10+: 1-10

- Galaxy Tab S10 FE+ 5G, S10 FE+, S10 FE 5G, S10 FE, S8 Lite: 9-10

- Galaxy Tab S9 FE+, S9 FE, A52s 5G: 13-10

- Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S8 Ultra, S8+, S8, S6 Lite: 23-10

- Galaxy Tab Active 5 Pro 5G: 7-11

- Galaxy Tab Active 5 5G, Active 5: 16-10

- Galaxy Tab A9: 5-11

Galaxy Watch series

- Galaxy Watch 7, Watch 6 Classic, Watch 6, Watch FE: 1-10

- Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4 Classic, Watch 4: 3-11

Theo lộ trình này, phần lớn flagship mới sẽ nhận cập nhật trong tháng 9, các model đời cũ hơn và dòng A, Z, Tab sẽ được nâng cấp từ tháng 10 đến tháng 11. Đáng chú ý, Galaxy XCover 7 Pro sẽ là thiết bị cuối cùng nhận One UI 8 vào ngày 10-11. Các dòng Galaxy S21 (trừ FE) và S20 sẽ không được cập nhật.

Tin công nghệ 6-9: Lịch phát hành chi tiết One UI 8 cho các thiết bị Samsung. Ảnh: TIỂU MINH

2. Những sản phẩm Apple nào sẽ có mặt tại sự kiện ngày 9-9?

Theo các nguồn tin, iPhone 17 Air sẽ là điểm nhấn tại sự kiện năm nay khi chỉ mỏng khoảng 5,5 mm. Máy sử dụng khung hợp kim titanium-aluminum, nặng khoảng 145 g, màn hình 6,6 inch, camera sau 48 MP và camera selfie 24 MP nâng cấp. Tuy nhiên, do thiết kế siêu mỏng, dung lượng pin chỉ khoảng 2.800 mAh, thấp hơn đáng kể so với các mẫu Pro, dù Apple hứa hẹn tối ưu nhờ chip A19 và modem C1 tiết kiệm điện.

iPhone 17 Pro sẽ chuyển sang khung nhôm thay vì titanium, mặt lưng kết hợp kính và nhôm giúp tăng độ bền. Máy được làm dày hơn để chứa pin lớn nhất từ trước tới nay, hỗ trợ sạc không dây Qi 2.2 công suất 25 W. Camera tele 48 MP mới hỗ trợ zoom quang 8x, cả ba ống kính đều đạt 48 MP. Camera trước cũng nâng lên 24 MP. Màu sắc năm nay đa dạng với cam, xanh đậm, xám, trắng và đen.

Apple sẽ loại bỏ phiên bản Plus, chỉ còn lại iPhone 17 tiêu chuẩn với màn hình lớn hơn (6,3 inch), camera sau 48 MP kép và camera trước 24 MP. Máy dùng chip A19, hỗ trợ tản nhiệt buồng hơi và sạc nhanh Qi 2.2.

Apple Watch Ultra 3 và Series 11 đều trang bị chip S11 mới, màn hình LTPO3 siêu sáng và modem 5G RedCap cho phép gửi tin nhắn vệ tinh. Ultra 3 không đổi kích thước nhưng viền mỏng hơn, pin có thể được cải thiện nhờ chip nhỏ hơn. Cả hai có thể được bổ sung tính năng theo dõi huyết áp, tuy nhiên chỉ ở mức cảnh báo xu hướng, chưa đo được chỉ số cụ thể.

AirPods Pro 3 dự kiến có thiết kế hộp sạc mỏng hơn, chip mới cải thiện chất lượng âm thanh và chống ồn. Đáng chú ý, tai nghe sẽ tích hợp cảm biến đo nhịp tim và có thể hỗ trợ dịch trực tiếp khi đàm thoại, tận dụng tính năng Live Translation trên iOS 26.

Tin công nghệ 6-9: Sự kiện “Awe Dropping” sẽ được phát trực tiếp trên website Apple, YouTube và ứng dụng Apple TV lúc 0h ngày 10-9 (theo giờ Việt Nam).

3. Ngày hội AI miễn phí dành cho thế hệ trẻ

Ngày 19-10-2025, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam sẽ tổ chức một Festival AI quy mô quốc gia mang tên STEAMese Festival 2025, với chủ đề “AI for All”. Sự kiện mở cửa hoàn toàn miễn phí, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và giáo viên trực tiếp trải nghiệm trí tuệ nhân tạo trong học tập và sáng tạo.

Trong bối cảnh toàn cầu, AI được xem như một kỹ năng nền tảng mới, sánh ngang với đọc, viết và tính toán. Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo đang dần đi vào lớp học, hỗ trợ cá nhân hóa việc học và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.

So với các năm trước, sự kiện năm nay đánh dấu bước ngoặt khi biến Festival thành Ngày hội AI lớn nhất ngành giáo dục. Một trong những điểm nhấn là AI Summit, diễn đàn quy mô quốc gia quy tụ chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ để bàn về vai trò AI trong giáo dục.

Song song đó là các sân chơi như “Youth AI Hackathon” hay “AI for SuperTeacher”, nơi học sinh và giáo viên đưa ra sáng kiến ứng dụng AI giải quyết thách thức thực tiễn.

Tin công nghệ 6-9: Ngày hội AI miễn phí dành cho thế hệ trẻ.

4. Thị trường AI tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ cán mốc 23,9 tỉ USD năm 2025

Trong bối cảnh AI đang trở thành “tâm điểm”, một báo cáo mới do IDC thực hiện với sự ủy quyền của Dell Technologies và NVIDIA đã phác họa rõ hơn bức tranh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Theo báo cáo, thị trường máy chủ chuyên dụng cho AI tại APAC dự kiến đạt 23,9 tỉ USD vào năm 2025, cho thấy tốc độ đầu tư mạnh mẽ. Đáng chú ý, 84% doanh nghiệp trong khu vực đã dành ngân sách từ 1 đến 2 triệu USD cho các sáng kiến GenAI, cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Tuy nhiên, hành trình triển khai AI không hề dễ dàng. IDC chỉ ra ba rào cản lớn gồm thiếu hụt nhân sự, vấn đề tích hợp và lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu.

Trên thực tế, có đến 60% doanh nghiệp APAC phải nhờ tới nhà phát triển bên ngoài để xây dựng ứng dụng AI, chỉ 30% phát triển nội bộ. Bên cạnh đó, hơn 72% doanh nghiệp nhấn mạnh rằng nhân sự mới cần có kỹ năng về dữ liệu và AI để thu hẹp khoảng cách với đội ngũ chuyên môn.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách tiếp cận. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ mô hình AI thông thường sang AI chuyên dụng, ưu tiên triển khai trên hạ tầng đám mây kết hợp hoặc đám mây riêng để cân bằng bảo mật và hiệu quả chi phí. Đây được coi là bước đi chiến lược, đặc biệt trong các ngành nhạy cảm như ngân hàng, y tế hay năng lượng.

Tin công nghệ 6-9: Thị trường AI tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ cán mốc 23,9 tỉ USD năm 2025

