Nhiều người dùng iPhone và Android nhận được ưu đãi hoàn tiền bất ngờ

(PLO)- Làn sóng tin nhắn hoàn tiền giả mạo đang khiến hàng triệu người dùng iPhone, Android đứng trước nguy cơ mất dữ liệu cá nhân chỉ sau một cú chạm.

Theo Forbes, những tin nhắn này thường giả mạo thông báo hoàn tiền từ các thương hiệu lớn như Amazon, hoặc thậm chí là các cơ quan nhà nước, nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dùng.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Các tin nhắn lừa đảo thường có nội dung xác nhận việc hoàn tiền do sản phẩm bị thu hồi hoặc do người bán không đáp ứng tiêu chuẩn. Đáng chú ý, tin nhắn sẽ đính kèm một liên kết để “yêu cầu hoàn tiền”, tạo cảm giác như đây là một quy trình chính thống.

Với hàng trăm triệu người dùng có tài khoản Amazon hoặc các dịch vụ thương mại điện tử khác, chiêu trò này dễ dàng đánh vào tâm lý chủ quan của người nhận.

Amazon lên tiếng cảnh báo về các tin nhắn hoàn tiền giả mạo. Ảnh chụp màn hình

Tại Mỹ, chính quyền bang California đã phải phát đi cảnh báo về các tin nhắn giả mạo thông báo hoàn thuế, kèm liên kết yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Theo báo cáo của MalwareBytes, nội dung tin nhắn thường khẳng định “yêu cầu hoàn thuế của bạn đã được xử lý và phê duyệt”, khiến người dùng mất cảnh giác và dễ dàng cung cấp thông tin nhạy cảm.

Điểm chung của các chiến dịch lừa đảo là giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ người dùng nhấp vào liên kết độc hại. Các liên kết này thường chỉ tồn tại trong vài giờ trước khi bị chặn, nhưng điều đó cũng đã đủ để khiến nhiều người dùng vô tình rơi vào bẫy.

Giải pháp để bảo vệ bản thân

Google và Apple đã triển khai các công nghệ chặn và lọc tin nhắn lừa đảo, giúp giảm thiểu rủi ro cho người dùng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chủ động bật các tính năng bảo vệ trên điện thoại, tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong tin nhắn nếu không chắc chắn về nguồn gốc, ngay cả khi tin nhắn mang danh nghĩa các thương hiệu lớn hoặc cơ quan nhà nước.

Người dùng iPhone và Android cần cảnh giác trước các tin nhắn hoàn tiền, hoàn thuế giả mạo. Ảnh: AI

Theo khuyến cáo của FBI, người dùng nên xóa ngay các tin nhắn đáng ngờ khỏi điện thoại. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc cá nhân gửi tin nhắn thông qua các kênh chính thức, tuyệt đối không trả lời hoặc cung cấp thông tin qua tin nhắn đó.

Trong trường hợp nhận được thông báo hoàn tiền, hãy đăng nhập vào tài khoản của mình theo cách thông thường để kiểm tra thông tin, thay vì truy cập thông qua liên kết trong tin nhắn.

