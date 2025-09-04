6 thiết bị công nghệ quen thuộc đang âm thầm theo dõi bạn

(PLO)- Đằng sau vẻ ngoài hiện đại và tiện lợi, nhiều thiết bị công nghệ lại đang lặng lẽ thu thập hàng loạt dữ liệu cá nhân mà bạn không hề hay biết.

1. Tivi thông minh

Tivi thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, cho phép người dùng xem phim, lướt web, thậm chí điều khiển các thiết bị khác trong nhà.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đa số các mẫu tivi thông minh hiện nay đều tích hợp tính năng Tự động Nhận dạng Nội dung (ACR). Tính năng này không chỉ ghi lại các chương trình bạn xem trực tuyến mà còn xác định nội dung phát qua HDMI như đầu đĩa, máy chơi game hay truyền hình cáp.

Những dữ liệu này sẽ được các hãng thu thập và bán lại cho bên thứ ba, chủ yếu là các nhà quảng cáo. Trường hợp Vizio bị phạt 2,2 triệu USD năm 2017 do thu thập dữ liệu người dùng mà không xin phép là minh chứng rõ nét cho vấn đề này. Dù các hãng đã bổ sung điều khoản về quyền riêng tư, nhưng việc theo dõi vẫn tiếp diễn, và thường bị “giấu” kỹ trong các chính sách dài dòng.

Ngoài ra, một số mẫu tivi còn được trang bị camera tích hợp, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Tivi thông minh. Ảnh: TIỂU MINH

2. Thiết bị đeo thông minh

Đồng hồ thông minh, vòng đeo sức khỏe ngày càng phổ biến với các chức năng hỗ trợ rèn luyện, chăm sóc sức khỏe. Những thiết bị này ghi nhận mọi hoạt động của bạn, từ thời gian ngủ, nhịp tim, vị trí khi tập luyện… và gửi dữ liệu lên máy chủ của nhà sản xuất.

Đáng chú ý, năm 2018, ứng dụng Polar còn vô tình lộ thông tin về vị trí và tên của các quân nhân, tiết lộ cả địa điểm căn cứ quân sự chỉ qua dữ liệu thể dục. Điều này cho thấy mức độ chi tiết và nhạy cảm của thông tin mà thiết bị đeo có thể thu thập.

Thiết bị đeo thông minh ngày càng phổ biến. Ảnh: TIỂU MINH

3. Thiết bị nhà thông minh

Các thiết bị thông minh như bộ điều nhiệt, đèn, camera chuông cửa… đều liên tục tạo ra dữ liệu về thói quen sinh hoạt của bạn. Tất cả dữ liệu này sẽ được tập hợp trên máy chủ của hãng, tạo ra một “bức tranh toàn cảnh” về gia đình bạn 24/7, từ thời gian nấu ăn, loại thực phẩm thường mua, đến tần suất sử dụng máy hút bụi…

4. Trợ lý giọng nói

Các trợ lý giọng nói như Alexa, Siri, Google Assistant luôn ở chế độ chờ, micro liên tục lắng nghe để nhận diện từ khóa kích hoạt. Tuy nhiên, việc “kích hoạt ngẫu nhiên” xảy ra thường xuyên, đôi khi ghi lại cả những cuộc trò chuyện riêng tư.

Theo một bài báo trên Time năm 2019, nhân viên Amazon từng nghe các đoạn ghi âm của Alexa để cải thiện dịch vụ, đồng nghĩa với việc người lạ có thể tiếp cận thông tin cá nhân của bạn.

5. Thiết bị theo dõi Bluetooth

Các thiết bị như AirTag, Tile giúp người dùng tìm đồ thất lạc, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để theo dõi người khác. Apple đã phải cập nhật tính năng an toàn sau hàng loạt vụ việc AirTag bị giấu trong xe, túi xách phụ nữ nhằm mục đích theo dõi.

Ngoài ra, các thiết bị này liên tục gửi tín hiệu ping tới mạng lưới thiết bị lân cận, góp phần tạo nên cơ sở dữ liệu vị trí khổng lồ, dù được quảng cáo là “ẩn danh” và “mã hóa”, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn tin tưởng vào cam kết của các tập đoàn công nghệ.

Thiết bị công nghệ giúp người dùng theo dõi các vật dụng cá nhân. Ảnh: Pexels

6. Điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh là thiết bị lưu trữ, theo dõi nhiều thông tin nhất, từ vị trí, lịch sử tìm kiếm, danh bạ, ảnh cho đến thói quen sử dụng… Hệ điều hành, nhà mạng, ứng dụng đều có thể truy cập một phần dữ liệu của bạn. Việc điều chỉnh cài đặt chỉ giúp hạn chế phần nào, bởi bản chất thiết bị đã được thiết kế để thu thập thông tin.

