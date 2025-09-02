Apple cảnh báo tất cả người dùng iPhone không trả lời những tin nhắn này

(PLO)- Người dùng iPhone đang phải đối mặt với làn sóng lừa đảo qua tin nhắn ngày càng tinh vi, khiến Apple phải phát đi cảnh báo khẩn cấp.

Theo Forbes, các băng nhóm tội phạm mạng liên tục thay đổi số điện thoại và sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phát tán tin nhắn lừa đảo, khiến các nhà mạng khó kiểm soát triệt để. Để đối phó, Apple đã nâng cấp ứng dụng Messages (tin nhắn) trên iOS 26, bổ sung nhiều lớp phòng thủ mới giúp người dùng tránh trở thành nạn nhân.

Tin nhắn từ người gửi không xác định thường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Ảnh: AI

Cách bật tính năng chống lừa đảo qua tin nhắn trên iPhone

Bắt đầu từ phiên bản iOS 26, Apple đã bổ sung 2 hạn chế đối với các tin nhắn nằm trong mục “Thư rác”.

Cụ thể, các liên kết trong những tin nhắn này sẽ bị chặn, giảm nguy cơ người dùng vô tình nhấp vào đường dẫn độc hại. Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ không thể trả lời trực tiếp các tin nhắn trong thư mục “Thư rác”.

Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể di chuyển tin nhắn từ mục “Thư rác” về lại hộp thư đến, nhưng thao tác này đòi hỏi người dùng phải chủ động xác nhận, hạn chế được việc vô tình liên hệ lại với kẻ lừa đảo. Apple khuyến nghị, nếu chưa xác minh được danh tính người gửi, tuyệt đối không nên trả lời.

Xóa tất cả tin nhắn trên iPhone hoặc Android nếu bạn thấy từ này (PLO)- Theo các chuyên gia an ninh mạng, chỉ cần nhìn thấy từ ".XIN" xuất hiện trong bất kỳ liên kết nào, người dùng nên xóa tin nhắn đó ngay lập tức và tuyệt đối không nhấp vào đường link.

Người dùng iPhone nên kích hoạt các tính năng chặn tin nhắn rác có sẵn trên iOS 26.

Các cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo

Cảnh báo của Apple hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị từ FBI, FTC và nhiều cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khác tại Mỹ và châu Âu.

Theo FTC, “Nếu bạn nhận được tin nhắn từ người gửi không rõ danh tính, đó có thể là kẻ lừa đảo đang cố gắng đánh cắp thông tin cá nhân và tài chính của bạn”. Quy mô của các cuộc tấn công tin nhắn hiện nay đã vượt quá sức tưởng tượng, hàng tỉ tin nhắn lừa đảo được phát tán mỗi năm, và rất nhiều trong số đó vẫn vượt qua các bộ lọc hiện tại.

Không chỉ Apple, các công ty an ninh mạng như Trend Micro cũng liên tục phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới qua tin nhắn văn bản. Điển hình là các tin nhắn giả mạo FedEx thông báo giao hàng thất bại, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thẻ tín dụng để lên lịch giao lại.

Theo Trend Micro, các liên kết trong tin nhắn này thường dẫn đến website giả mạo, không thuộc tên miền chính thức của FedEx, có thể đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Không trả lời tin nhắn từ những người không xác định.

Cách bảo vệ bản thân trước các tin nhắn lừa đảo

Chuyên gia khuyến nghị, người dùng iPhone nên:

- Bật tính năng lọc thư rác và bảo vệ liên kết trên ứng dụng Tin nhắn.

- Tuyệt đối không trả lời tin nhắn từ người gửi không xác định.

- Không nhấp vào các liên kết lạ trong tin nhắn, đặc biệt là các thông báo giao hàng, quà tặng, hoặc yêu cầu xác nhận thông tin cá nhân.

- Nếu có nghi ngờ, hãy xác minh thông tin qua các kênh chính thức, không dựa vào nội dung tin nhắn.

Dự kiến Apple sẽ chính thức phát hành iOS 26 vào tuần tới, cùng thời điểm với việc ra mắt iPhone 17 series.

Danh sách 20 mật khẩu yếu nhất có thể bị bẻ khóa chưa đến 1 giây, bạn hãy đổi ngay lập tức (PLO)- NordPass vừa công bố danh sách 20 mật khẩu yếu nhất tại Việt Nam, hé lộ thực trạng đáng báo động về tình hình an ninh mạng. Nếu bạn vẫn đang sử dụng mật khẩu cũ, hãy thay đổi ngay lập tức.