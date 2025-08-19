Xóa tất cả tin nhắn trên iPhone hoặc Android nếu bạn thấy từ này

(PLO)- Theo các chuyên gia an ninh mạng, chỉ cần nhìn thấy từ ".XIN" xuất hiện trong bất kỳ liên kết nào, người dùng nên xóa tin nhắn đó ngay lập tức và tuyệt đối không nhấp vào đường link.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng và tinh vi, người dùng smartphone đang đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo qua các tin nhắn chứa đường link độc hại.

Một trong những dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất hiện nay là sự xuất hiện của tên miền ".XIN" trong các liên kết được gửi qua tin nhắn SMS, email hoặc mạng xã hội.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, nếu phát hiện từ ".XIN" trong bất kỳ đường link nào, người dùng nên xóa tin nhắn ngay lập tức và tuyệt đối không nhấp vào liên kết.

Xóa tin nhắn này trên điện thoại ngay lập tức nếu bạn thấy xuất hiện tiền miền ".XIN". Ảnh: AI

Cẩn trọng với tên miền “.XIN”

Tên miền cấp cao nhất (TLD) ".XIN" được vận hành tại Hồng Kông và có nghĩa là "mới" hoặc "trái tim" trong tiếng Trung Quốc. Ban đầu, TLD này nhắm đến các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các thống kê an ninh mạng mới nhất, ".XIN" lại trở thành công cụ yêu thích của tội phạm mạng trên toàn cầu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2025, gần 22.000 trên tổng số 50.000 tên miền ".XIN" đã bị xác định là tên miền lừa đảo. Tỉ lệ này cao hơn nhiều lần so với các TLD khác như ".VIP" (35.000/1.350.000) hay ".TOP" (115.000/4.500.000).

Trong bảng xếp hạng các tên miền lừa đảo, ".XIN" dẫn đầu với điểm số 4421, trong khi ".COM", tên miền phổ biến nhất thế giới – chỉ đạt 16 điểm.

Tên miền “.XIN” có điểm số lừa đảo cao nhất trong bảng xếp hạng. Ảnh: Cybercrimeinfocenter

Các đường link chứa từ ".XIN" thường được sử dụng trong các chiến dịch lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo đó, tin tặc sẽ gửi các tin nhắn giả mạo thông báo dịch vụ, cảnh báo tài khoản, hoặc yêu cầu người dùng xác nhận thông tin. Thậm chí, nhiều trường hợp còn sử dụng thủ thuật thiết kế địa chỉ web có dấu gạch ngang, khiến người dùng dễ nhầm lẫn với các website hợp pháp như ".COM".

Theo các chuyên gia từ Proofpoint, smartphone ngày nay lưu trữ nhiều thông tin quan trọng về cá nhân và công việc, trở thành mục tiêu hấp dẫn của tội phạm mạng. Khi người dùng vô tình nhấp vào các đường link độc hại, thiết bị có thể bị cài mã độc, thông tin cá nhân bị đánh cắp hoặc bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch gian lận.

Cảnh báo từ các cơ quan chức năng

Không chỉ các chuyên gia an ninh mạng, nhiều cơ quan chức năng cũng liên tục phát đi cảnh báo về các mối đe dọa này.

Thống đốc bang New York (Mỹ), bà Kathy Hochul, đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là những người cao tuổi và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Bà nhấn mạnh, các tin nhắn lừa đảo không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn đe dọa đến sự an toàn thông tin cá nhân của người dùng.

Tại Mỹ, cơ quan quản lý hành lang giao thông cũng xác nhận rằng phần lớn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ thu phí hiện nay đều là lừa đảo. Điều này khiến nhiều người dân bắt đầu nghi ngờ và thậm chí bỏ qua cả những tin nhắn hợp pháp từ các nhà cung cấp dịch vụ, gây ra không ít phiền toái.

Làm thế nào để phòng tránh?

Để bảo vệ bản thân an toàn trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, người dùng cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Kiểm tra kỹ đường link trong các tin nhắn, email hoặc bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt chú ý đến các TLD lạ như ".XIN".

- Tuyệt đối không nhấp vào các liên kết đáng ngờ, kể cả khi chúng xuất hiện trong tin nhắn từ người quen.

- Thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật và hệ điều hành cho điện thoại.

- Thông báo cho người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi, về các thủ đoạn lừa đảo mới nhất để cùng nâng cao cảnh giác.

