Sử dụng iPhone nên biết 6 mẹo này để hạn chế cuộc gọi rác

(PLO)- Dù các hãng điện thoại đã trang bị nhiều tính năng bảo vệ, nhưng người dùng vẫn thường xuyên đối mặt với các cuộc gọi rác, quảng cáo cho đến lừa đảo. Làm thế nào để hạn chế?

1. Tắt tiếng người gọi không xác định

Đây là cách đơn giản nhất để hạn chế bị làm phiền bởi các số điện thoại lạ (không có trong danh bạ). Để kích hoạt, bạn hãy vào Cài đặt - Ứng dụng - Điện thoại - Silence Unknown Callers (tắt tiếng người gọi không xác định). Người dùng vẫn nhận được thông báo cuộc gọi trong ứng dụng Phone (điện thoại), nhưng không bị làm phiền bởi thông báo trên màn hình.

Lưu ý, với những ai thường xuyên liên hệ công việc, cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Tắt tiếng các cuộc gọi không xác định. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Để người gọi tự nói

Một mẹo thú vị là khi nhận được cuộc gọi rác, bạn hãy bắt máy rồi để đó, để người gọi tự nói chuyện một mình. Sau vài phút không nhận được phản hồi, họ thường sẽ bỏ cuộc và có thể loại bạn khỏi danh sách gọi lại. Phương pháp này không hiệu quả với các hệ thống gọi tự động (robocall), nhưng có thể giúp giảm các cuộc gọi rác từ cùng một người hoặc tổ chức.

3. Yêu cầu người lạ để lại tin nhắn thoại

Nếu muốn xác minh người gọi trước khi trả lời, bạn có thể ghi âm lời nhắn hướng dẫn trên hộp thư thoại, yêu cầu người lạ để lại lý do liên hệ. Những ai thực sự cần kết nối sẽ để lại tin nhắn, còn các cuộc gọi spam thường bỏ qua bước này. Cách này giúp bạn dễ dàng nhận diện và chặn các số không mong muốn mà không cần đối thoại trực tiếp.

4. Sử dụng ứng dụng lọc cuộc gọi

Trên App Store có khá nhiều ứng dụng hỗ trợ nhận diện và chặn cuộc gọi rác như Hiya, RoboKiller hay TrueCaller. Các ứng dụng này sẽ quét số gọi đến, kiểm tra lịch sử báo cáo spam và cảnh báo người dùng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Một số ứng dụng miễn phí, số khác yêu cầu trả phí để sử dụng đầy đủ tính năng. Lưu ý, các ứng dụng này có thể không hiệu quả với trường hợp giả mạo số điện thoại (spoofing).

Các ứng dụng chặn cuộc gọi rác. Ảnh: MINH HOÀNG

5. Đăng ký danh sách “Không nhận cuộc gọi quảng cáo”

Tại nhiều quốc gia, người dùng có thể đăng ký số điện thoại cá nhân vào danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo do nhà nước cung cấp. Ví dụ tại Việt Nam, bạn có thể soạn tin nhắn DK DNC gửi đến số 5656.

Biện pháp này sẽ giúp giảm các cuộc gọi từ doanh nghiệp hợp pháp, nhưng không ngăn được các cuộc gọi từ đối tượng lừa đảo quốc tế hoặc các nguồn không tuân thủ quy định.

Chặn cuộc gọi rác, quảng cáo bằng ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: MINH HOÀNG

6. Thay đổi số điện thoại

Khi mọi giải pháp đều không hiệu quả, và số điện thoại của bạn thường xuyên bị làm phiền, thay đổi số mới là lựa chọn cuối cùng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng các ứng dụng chặn số điện thoại rác của nhà mạng, tham khảo thêm trong bài viết bên dưới.

