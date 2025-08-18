FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android không sử dụng những mã này

(PLO)- Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo khẩn đến hàng triệu người dùng iPhone và Android về một hình thức lừa đảo mới liên quan đến mã QR.

Theo FBI, tội phạm mạng đang gửi các gói hàng không rõ nguồn gốc, bên trong chứa mã QR giả mạo. Khi người dùng quét mã này, họ sẽ bị dẫn dụ để cung cấp thông tin cá nhân, tài chính hoặc vô tình cài đặt phần mềm độc hại, khiến dữ liệu trên điện thoại bị đánh cắp.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, điểm nguy hiểm của mã QR là người dùng không thể phân biệt đâu là mã an toàn chỉ bằng mắt thường. Công ty bảo mật Proofpoint, cảnh báo: “Quét mã QR là thói quen phổ biến, nhưng bạn không thể biết nó có chứa nguy cơ hay không chỉ bằng cách nhìn.”

FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android nên hạn chế quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Không chỉ xuất hiện trong các gói hàng, mã QR giả mạo còn xuất hiện ở nhiều nơi khác như tệp đính kèm email, trạm xe buýt hoặc áp phích quảng cáo trên đường phố.

Khi quét phải mã QR giả, người dùng có thể bị chuyển hướng đến các trang web lừa đảo, mất thông tin đăng nhập, thẻ tín dụng hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác. Thậm chí, kẻ gian có thể truy cập danh bạ, cài phần mềm độc hại hoặc dẫn dụ nạn nhân đến cổng thanh toán giả mạo. Nếu bạn thực hiện giao dịch qua mã QR giả, khả năng lấy lại tiền gần như là rất thấp.

FBI khuyến cáo người dùng không nên quét mã QR từ những nguồn không rõ ràng. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, bạn cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi quét bất kỳ mã QR nào để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

