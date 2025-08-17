Pin iPhone của bạn có thể kéo dài hơn với tính năng này trên iOS 26

(PLO)- Apple vừa bổ sung một tính năng mới trên iOS 26 mang tên Adaptive Power, hứa hẹn giúp iPhone tiết kiệm pin hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng.

Đây được xem là giải pháp cân bằng, thay thế cho Low Power Mode (chế độ tiết kiệm pin), vốn hạn chế khá nhiều tính năng trên thiết bị.

Adaptive Power hoạt động ra sao?

Theo Apple, khi người dùng sử dụng iPhone với cường độ cao hơn bình thường, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh một số thông số như giảm nhẹ độ sáng màn hình hoặc tối ưu hóa các hoạt động nền. Những thay đổi này đủ để giúp pin trụ lâu hơn trong ngày mà không làm người dùng cảm thấy khó chịu hay bị gián đoạn trải nghiệm.

Điểm đáng chú ý, Adaptive Power (nguồn thích ứng) chỉ xuất hiện trên các mẫu iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, cụ thể là iPhone 16 trở lên hoặc iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max. Người dùng có thể kích hoạt tính năng này trong Settings (cài đặt) - Battery (pin) - Power Mode (chế độ nguồn).

Bật Adaptive Power (nguồn thích ứng) để tiết kiệm pin trên iPhone.

Với Adaptive Power, Apple muốn mang đến cho người dùng một lựa chọn tiết kiệm pin linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế mà không phải đánh đổi quá nhiều về hiệu năng hay tiện ích.

Đây được xem là một trong những cải tiến đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh thời lượng pin vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người dùng iPhone.

