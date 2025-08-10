Tin công nghệ 10-8: iPhone sẽ được tích hợp ChatGPT GPT-5 từ iOS 26.

(PLO)- Tin công nghệ 10-8 sẽ có các nội dung như iPhone sẽ được tích hợp ChatGPT GPT-5 từ iOS 26, xu hướng mới trên thị trường smartphone Việt Nam, chiến dịch đánh cắp thẻ tín dụng nguy hiểm, vì sao không nên xem Netflix trên điện thoại?.

1. iPhone sẽ được tích hợp ChatGPT GPT-5 từ iOS 26

Apple vừa chính thức xác nhận, GPT-5 - mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của OpenAI, sẽ được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Apple Intelligence, bắt đầu từ bản cập nhật iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe 26, dự kiến phát hành vào tháng 9 tới.

Thông tin này được công bố sau khi OpenAI ra mắt GPT-5 vào ngày 8-8, đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc đua AI giữa các ông lớn công nghệ.

Hiện tại, Apple Intelligence đang sử dụng phiên bản GPT-4o để hỗ trợ các tính năng như trả lời truy vấn Siri, nhận diện hình ảnh thông minh và trợ lý soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của GPT-5, người dùng sẽ được trải nghiệm khả năng hiểu ngữ cảnh sâu hơn, trả lời đa dạng hơn và đặc biệt là độ chính xác cao hơn trong các tác vụ phức tạp.

Theo Apple, ChatGPT GPT-5 sẽ đóng vai trò như một “bộ não AI” bổ sung cho iPhone, iPad và máy Mac, giúp các thiết bị này không chỉ phản hồi nhanh mà còn có thể học hỏi, thích nghi với thói quen người dùng. Đáng chú ý, Apple cam kết dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối, với phần lớn quá trình xử lý AI diễn ra trực tiếp trên thiết bị (on-device), hạn chế tối đa việc gửi dữ liệu lên đám mây.

2. Xu hướng mới trên thị trường smartphone Việt Nam

Thị trường di động Việt Nam đang chứng kiến làn sóng kết hợp giữa bán lẻ thiết bị và dịch vụ viễn thông, nhằm mang đến trải nghiệm trọn gói và tối ưu chi phí cho người dùng.

Mới đây, FPT Shop triển khai chính sách bảo hành 1 đổi 1 cho người mua điện thoại chính hãng kèm SIM mạng di động FPT, với mức phí từ 149.000 đồng/tháng. Chính sách này hiện áp dụng cho iPhone chính hãng, chia thành hai gói, bao gồm 149.000 đồng/tháng cho phần lớn các mẫu iPhone, và 199.000 đồng/tháng cho máy có giá từ 20 triệu đồng trở lên.

Người dùng sẽ được đổi mới thiết bị nếu gặp lỗi thuộc diện bảo hành, đồng thời nhận 5-8 GB data, và 1.000-1.500 phút gọi hàng tháng theo gói cước.

Mô hình này hướng đến việc biến bảo hành thành dịch vụ định kỳ, tương tự hình thức thuê bao thiết bị tại một số thị trường quốc tế. Đây cũng là nỗ lực của các nhà bán lẻ trong bối cảnh thị trường smartphone bão hòa, cạnh tranh giá khốc liệt và biên lợi nhuận phần cứng ngày càng mỏng.

Tuy nhiên, mức độ chấp nhận của thị trường vẫn là câu hỏi mở, khi đa số người dùng Việt vẫn có thói quen mua thiết bị trả một lần, không kèm cam kết dịch vụ hàng tháng.

Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả, nhiều khả năng các hãng khác sẽ nhanh chóng tham gia, mở ra một hướng cạnh tranh mới cho ngành di động trong thời gian tới.

3. Chiến dịch đánh cắp thẻ tín dụng nguy hiểm

Theo báo cáo từ hãng bảo mật Mnemonic và TechCrunch, chiến dịch lừa đảo Magic Mouse đang nổi lên như một “bản sao nâng cấp” của Magic Cat, phần mềm lừa đảo từng gây thiệt hại hàng triệu USD với hơn 884.000 thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp chỉ trong 7 tháng cuối năm 2024.

Magic Mouse sử dụng các bộ kit phishing chuyên nghiệp, giả mạo thông báo từ các dịch vụ giao hàng, ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước để dụ nạn nhân nhấp vào đường link độc hại.

Khi người dùng nhập thông tin cá nhân hoặc thẻ tín dụng, dữ liệu sẽ bị chuyển về hệ thống của nhóm lừa đảo, và nhanh chóng được sử dụng để thực hiện các giao dịch gian lận.

Theo Mnemonic, Magic Mouse đang có tốc độ phát tán vượt xa Magic Cat, với ước tính khoảng 650.000 thẻ tín dụng bị đánh cắp mỗi tháng. Đáng lo ngại, các đối tượng vận hành Magic Mouse còn sử dụng hàng loạt thiết bị di động, ví điện tử và hệ thống tự động để rửa tiền và che giấu dấu vết.

Các chuyên gia cảnh báo, người dùng nên tuyệt đối cẩn trọng với các tin nhắn lạ chứa đường link hoặc yêu cầu xác nhận thông tin cá nhân, đặc biệt là các thông báo liên quan đến giao hàng, thanh toán hoặc ngân hàng.

Khi nhận được tin nhắn nghi vấn, tốt nhất hãy xóa ngay, không nhấp vào đường link và không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào. Ngoài ra, cần cập nhật phần mềm bảo mật thường xuyên và sử dụng các tính năng chặn spam của nhà mạng để giảm nguy cơ bị tấn công.

4. Vì sao không nên xem Netflix trên điện thoại?

Xem Netflix trên smartphone là lựa chọn tiện lợi, nhất là khi di chuyển hoặc không có TV. Tuy nhiên, theo bài phân tích từ MakeUseOf, trải nghiệm này tiềm ẩn nhiều bất tiện và rủi ro mà người dùng nên cân nhắc trước khi biến điện thoại thành “rạp chiếu phim di động”.

Thứ nhất, việc phát video liên tục là một trong những tác vụ tiêu tốn pin nhất trên điện thoại. Xem Netflix thường xuyên sẽ khiến pin mau chai, giảm tuổi thọ thiết bị, đặc biệt nếu vừa xem vừa sạc dễ gây nóng máy. Thứ hai, màn hình nhỏ khiến trải nghiệm hình ảnh bị hạn chế, khó cảm nhận trọn vẹn các cảnh quay, hiệu ứng và chi tiết điện ảnh như trên TV hoặc máy tính.

Âm thanh trên smartphone thường thiếu chiều sâu, âm lượng nhỏ, dễ bỏ lỡ những đoạn nhạc nền hoặc hiệu ứng đặc biệt. Ngoài ra, xem phim trên điện thoại còn khiến bạn dễ bị gián đoạn bởi thông báo, tin nhắn, cuộc gọi hoặc các ứng dụng chạy nền.

Nếu có thể, hãy ưu tiên xem Netflix trên TV, máy tính bảng hoặc laptop để tận hưởng trọn vẹn chất lượng nội dung mà nền tảng này mang lại.

