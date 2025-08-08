Tính năng mới nhất trên Zalo trong tháng 8 có thể bạn chưa biết

(PLO)- Zalo vừa triển khai bản cập nhật tháng 8-2025 với một số tính năng mới, cho phép người dùng gửi hình ảnh chất lượng gốc, thay vì nén lại như trước kia.

Tính đến cuối năm 2024, Zalo có hơn 76 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, chiếm gần 70% thị trường mạng xã hội nội địa, vượt mặt Facebook, YouTube và TikTok tại Việt Nam.

Hiện tại, nền tảng này cũng đang được một số cơ quan nhà nước, tổ chức sử dụng để cung cấp thông tin, đồng thời tăng cường tương tác với người dân.

Trong bản cập nhật tháng 8, Zalo đã bổ sung một số tính năng mới, đơn cử như gửi ảnh chất lượng gốc (Original), dành riêng cho người dùng dịch vụ lưu trữ zCloud.

Trước đây, hình ảnh được gửi qua Zalo thường bị nén để giảm dung lượng. Tuy nhiên, chế độ Original sẽ cho phép giữ nguyên độ phân giải và màu sắc của ảnh gốc.

Để sử dụng, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng hình ảnh, sau đó nhấn vào tùy chọn HD và đổi thành Original rồi bấm gửi, không cần phải nén file hoặc gửi dưới dạng tài liệu.

Người nhận không bắt buộc phải có tài khoản zCloud vẫn có thể xem và tải ảnh về ở chất lượng gốc, đồng thời tất cả ảnh gửi theo chế độ này đều tương thích với mọi thiết bị.

Tính năng mới trên Zalo cho phép bạn gửi ảnh với chất lượng gốc.

