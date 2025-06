Người dùng nên bật tính năng này để tránh bị lộ tin nhắn Zalo

(PLO)- Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên bật các tính năng bảo mật có sẵn để tránh bị lộ tin nhắn Zalo, danh bạ và thông tin cá nhân.

Theo báo cáo của Decision Lab, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam về tỉ lệ sử dụng và mức độ yêu thích.

Vừa qua, Công an TP. Cần Thơ đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng lừa đảo, gọi điện thoại giả danh công an, nhân viên ngân hàng… Đặc biệt, kẻ gian yêu cầu nạn nhân tham gia các nhóm kín trên Zalo với lý do “làm việc riêng”.

Với thực trạng lừa đảo trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên bật các tính năng bảo mật có sẵn trên Zalo để tránh bị lộ tin nhắn và hạn chế lừa đảo.

Bảo mật tài khoản để tránh bị lộ tin nhắn Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Cách bảo mật để tránh bị lộ tin nhắn Zalo

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Zalo lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn các thao tác trên điện thoại Android, nếu đang sử dụng iPhone, bạn đọc chỉ cần thực hiện tương tự.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở Zalo trên điện thoại, chọn mục Cá nhân và bấm vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải.

Truy cập vào phần cài đặt Zalo. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy chọn Tài khoản và bảo mật - Khóa Zalo - Đặt mã khóa, và thiết lập mã khóa gồm 4 con số để hạn chế người khác lén mở ứng dụng Zalo trên điện thoại. Kể từ lúc này, mỗi khi mở ứng dụng Zalo, người dùng cần phải nhập thêm mã khóa trước khi xem nội dung bên trong.

Lưu ý, người dùng cũng có thể kích hoạt tùy chọn Mở khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt để mở khóa nhanh hơn.

Khóa Zalo để tránh bị lộ tin nhắn Zalo riêng tư. Ảnh: MINH HOÀNG

ThS Phạm Đình Thắng, Chuyên gia đào tạo bảo mật của ECCouncil, cho biết: “Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy rằng nhiều người tham gia mạng xã hội với tâm thế rất hờ hững, không tìm hiểu các cài đặt bảo mật do nhà phát triển cung cấp. Thứ hai là tâm lý chủ quan, cứ nghĩ rằng chắc không ai tấn công hoặc hack tài khoản của mình, từ đó dẫn đến việc lơ là bảo mật.”

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng không nên làm theo yêu cầu của người khác, ví dụ như nhấp vào link, quét mã QR và cấp quyền, hoặc cài đặt ứng dụng lạ từ các trang web của bên thứ ba.

Đồng thời không cho mượn tài khoản và cảnh giác với những yêu cầu đề nghị mượn tiền, chuyển tiền qua mạng xã hội. Nếu nhận được yêu cầu, bạn cần phải gọi điện thoại trực tiếp cho người cần mượn, kiểm tra chéo nhiều bước để xác thực…

