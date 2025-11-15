Cách làm sạch dữ liệu GPLX ngay tại nhà mới nhất năm 2025

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể khai báo thông tin dữ liệu đăng ký xe, GPLX ngay tại nhà thông qua ứng dụng iHanoi thay vì phải đến trực tiếp cơ quan chức năng.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày làm sạch dữ liệu về phương tiện, và GPLX trên toàn địa bàn. Mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công điện tử hiệu quả hơn.

Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

Căn cước công dân

Giấy chứng nhận đăng ký xe

Giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy.

Người dân có thể chủ động làm sạch dữ liệu GPLX, đăng ký xe ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Google Chrome bí mật theo dõi điện thoại của bạn, đây là cách ngăn chặn (PLO)- Nhiều chuyên gia an ninh mạng cảnh báo Google Chrome đang âm thầm thu thập dữ liệu người dùng thông qua một kỹ thuật gọi là “dấu vân tay kỹ thuật số”, ngay cả khi bạn đã chặn cookie hoặc bật chế độ duyệt web ẩn danh.

Cách làm sạch dữ liệu GPLX ngay tại nhà

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng iHanoi lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, để hạn chế mất dữ liệu, người dùng không nên cài đặt thông qua file APK hoặc qua liên kết lạ.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần tạo tài khoản hoặc đăng nhập bằng VNeID, điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy chọn mục Làm sạch dữ liệu - GPLX (giấy phép lái xe) hoặc Đăng ký xe. Ở mỗi mục, người dùng chỉ nhấn vào dấu cộng (+) ở góc dưới bên phải để mở bảng khai báo.

Thêm thông tin GPLX, đăng ký xe trên ứng dụng iHanoi. Ảnh: MINH HOÀNG

Với mục GPLX, bạn cần điền đầy đủ thông tin và tải lên ảnh chụp căn cước công dân và GPLX. Lưu ý, nếu bị mất GPLX và không còn thông tin, người dùng cần phải làm thủ tục xin cấp lại GPLX trước khi khai báo.

Với mục Đăng ký xe, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin, tải ảnh căn cước cùng và chứng nhận đăng ký xe.

Đặc biệt, ứng dụng cũng hỗ trợ tính năng khai hộ để người dân có thể kê khai giúp người thân khi cần. Trong trường hợp gặp khó khăn, bạn có thể liên hệ công an xã/phường nơi cư trú để được hỗ trợ trực tiếp.

Lưu ý, người dân chỉ thực hiện làm sạch dữ liệu đối với GPLX mô tô dân sự bản giấy. Đối với GPLX của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội), GPLX ô tô, GPLX thẻ nhựa PET… thì không cần khai báo.

Ứng dụng VNeID 2.2.4 vừa có 6 tính năng mới, người dùng nên biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát hành ứng dụng VNeID 2.2.4, bổ sung một số tính năng liên quan đến cư trú, thẻ căn cước, tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.