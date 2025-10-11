(PLO)- Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt trên ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thông qua ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trên ứng dụng VNeID

Để hỗ trợ người dân vùng bão lũ, đầu tiên, bạn đọc phải cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (số định danh cá nhân và mật khẩu). Tại giao diện chính, bạn hãy bấm vào banner "Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025".

Đăng nhập vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn “Ủng hộ ngay”, sau đó quét mã hoặc điền thông tin tài khoản ngân hàng và số tiền ủng hộ tương ứng. Số tiền các tổ chức và cá nhân ủng hộ sẽ được chuyển vào các tài khoản MTTQ Việt Nam để tổng hợp, và ủng hộ cho đồng bào vùng bão lũ.

Bạn đọc có thể chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

