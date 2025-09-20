(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể đổi CCCD sang thẻ căn cước mới ngay trên ứng dụng VNeID, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách đổi CCCD sang thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, người dùng không nên cài đặt thông qua file APK hoặc liên kết lạ để tránh mất tài khoản.

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản tương ứng.

Cập nhật và đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Để đổi CCCD sang thẻ căn cước mới, bạn hãy bấm vào mục Thủ tục hành chính - Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

- Bước 4: Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn Tạo mới yêu cầu, lý do cấp đổi, cấp thực hiện (cấp tỉnh/thành phố hoặc cấp phường/xã), nơi thực hiện, cơ quan thực hiện và địa chỉ cơ quan thực hiện… và cuối cùng là chọn ngày hẹn đến làm việc.

Chọn dịch vụ làm thẻ căn cước phù hợp. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 5: Khi đã nộp hồ sơ, người dùng sẽ được cung cấp một mã hồ sơ để theo dõi tiến độ xử lý. Đến ngày hẹn, bạn chỉ cần đến cơ quan công an để hoàn tất thủ tục.

Đặt ngày hẹn đến làm thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, việc triển khai dịch vụ làm thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID không chỉ đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

