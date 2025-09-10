3 loại giấy tờ bạn nên tích hợp vào ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Bị xử phạt vì quên bằng lái, chậm trễ khi làm thủ tục khám bệnh, hay lúng túng vì thất lạc cà vẹt xe… Những tình huống này gần như sẽ biến mất khi bạn tích hợp giấy tờ vào ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Người dùng nên tích hợp sớm các loại giấy tờ vào VNeID để tránh mất quyền lợi sau này. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tích hợp 3 loại giấy tờ quan trọng vào ứng dụng VNeID

Để tích hợp giấy phép lái xe (GPLX), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và giấy đăng ký xe (hay còn gọi là cà vẹt) vào ứng dụng VNeID, bạn cần phải cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Lưu ý, nếu chưa nâng cấp tài khoản VNeID lên mức 2, bạn có thể đến công an phường/xã bất kỳ để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú.

Sau khi đăng nhập VNeID, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Tích hợp giấy tờ - Tạo mới yêu cầu - Chọn thông tin. Ví dụ, để thêm GPLX vào ứng dụng VNeID, người dùng chỉ cần chọn giấy phép lái xe, điền đầy đủ các thông tin cần thiết như số giấy phép, hạng… rồi gửi yêu cầu.

Khi tích hợp các loại giấy tờ quan trọng vào ứng dụng VNeID, người dùng sẽ không cần mang theo giấy tờ bản cứng, hạn chế tình trạng rơi rớt. Ảnh: MINH HOÀNG

Lúc này, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu và hiển thị bản điện tử nếu mọi thông tin chính xác. Bắt đầu từ năm 2024, GPLX trên ứng dụng VNeID đã được công nhận giá trị pháp lý, đủ để thay thế bản cứng khi lưu thông.

Tương tự, giấy đăng ký xe được xác thực qua biển số và số khung, còn thẻ BHYT kết nối với dữ liệu bảo hiểm xã hội. Khi đã tích hợp, cả 3 loại giấy tờ đều hiển thị trực tiếp trên ứng dụng VNeID, người dân có thể xuất trình dễ dàng khi được lực lượng chức năng hay cơ sở y tế yêu cầu.

3 loại giấy tờ người dùng nên tích hợp sớm vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, so với giấy tờ vật lý dễ bị mất hoặc hư hỏng, giấy tờ điện tử trên ứng dụng VNeID sẽ được bảo vệ qua nhiều lớp xác thực, từ mã PIN đến sinh trắc học, giúp người dùng yên tâm và thuận tiện hơn trong đời sống hàng ngày.

