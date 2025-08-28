(PLO)- Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn bạn đọc cách liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách nhận tiền an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

An sinh xã hội là gì?

An sinh xã hội có thể hiểu là các chính sách, chương trình của nhà nước nhằm hỗ trợ phúc lợi cho người dân thông qua các hình thức như xây dựng nhà ở xã hội, hỗ trợ tiền cho các hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật... góp phần vào sự ổn định và phát triển xã hội.

Cách đăng ký nhận tiền an sinh xã hội bằng ứng dụng VNeID

Bắt đầu từ phiên bản VNeID 2.1.5, người dùng đã có thể liên kết tài khoản ngân hàng vào VNeID để nhận tiền an sinh xã hội nhanh hơn, thay vì phải đến trực tiếp trụ sở phường/xã.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần nhấp vào mục An sinh xã hội - Tài khoản hưởng an sinh xã hội, xác thực lại một lần nữa khi được yêu cầu.

VNeID bổ sung tính năng an sinh xã hội. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

- Bước 4: Tiếp theo, người dùng chỉ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm họ tên, ngày sinh, số CCCD, số tài khoản ngân hàng, số CMND 9 số (nhập đúng số CMND 9 số đã đăng ký với ngân hàng nếu có). Sau đó đánh dấu vào ô Tôi đã đọc mục đích chia sẻ… ở cuối trang rồi nhấn Tiếp tục, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Cách nhận tiền an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

