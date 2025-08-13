Lưu ý quan trọng khi đổi điện thoại đăng nhập ứng dụng VNeID

(PLO)- Ứng dụng VNeID ngày càng được sử dụng rộng rãi, giúp người dân kiểm soát dữ liệu cá nhân mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, bạn đã biết cách bảo vệ tài khoản khi đổi điện thoại mới chưa?

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Hủy liên kết tài khoản VNeID trên thiết bị cũ là cách đơn giản để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách hủy liên kết khi đăng nhập ứng dụng VNeID trên thiết bị mới

Việc đổi điện thoại mới là nhu cầu rất thường gặp, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bảo vệ tài khoản VNeID đúng cách.

Theo quy định, người dân chỉ có thể đăng nhập ứng dụng VNeID trên một thiết bị duy nhất tại cùng thời điểm. Do đó, khi đổi điện thoại mới, bạn cần phải hủy liên kết với các thiết bị cũ để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store, không cài thông qua file .APK hoặc liên kết lạ.

- Bước 2: Để sử dụng được đầy đủ tính năng, người dùng cần phải đăng ký tài khoản VNeID mức 2. Trong trường hợp chưa thực hiện, bạn có thể đến trực tiếp Công an phường/xã ở bất cứ đâu để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi thường trú.

Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang mục Cài đặt ở góc phải bên dưới, sau đó chọn Quản lý thiết bị.

- Bước 4: Lúc này, hệ thống sẽ liệt kê toàn bộ danh sách các thiết bị đã từng đăng nhập vào tài khoản VNeID trước đây. Việc bạn cần làm là hủy liên kết các thiết bị cũ (đã bán, tặng hoặc không còn sử dụng) ra khỏi danh sách để bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn.

Lưu ý quan trọng khi đổi điện thoại đăng nhập ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 5: Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần đăng nhập lại ứng dụng VNeID trên điện thoại mới bằng số CCCD và mật khẩu tương ứng.

Lưu ý, trong trường hợp không thể đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc không nhận được mã OTP, bạn đọc có thể xác thực NFC bằng CCCD gắn chip. Chi tiết về cách thực hiện sẽ được Kỷ Nguyên Số giới thiệu trong các bài viết tiếp theo tại chuyên mục https://plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/ .

