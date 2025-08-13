Cách tra cứu địa chỉ Công an phường/xã mới nhất sau sáp nhập tại TP.HCM

(PLO)- Người dân có thể tra cứu địa chỉ Công an phường/xã mới sau sáp nhập tại TP.HCM chỉ với vài thao tác đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM chính thức thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau sáp nhập, toàn thành phố có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

Sau sáp nhập, nhiều trụ sở Công an phường/xã cũng thay đổi địa chỉ mới. Do đó, để tiết kiệm thời gian và công sức khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân nên tra cứu địa chỉ trước thông qua ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Cập nhật địa chỉ Công an phường/xã mới sẽ giúp bạn làm thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tra cứu địa chỉ Công an phường/xã mới sau sáp nhập tại TP.HCM

Đầu tiên, bạn hãy tải ứng dụng Công dân số TP.HCM cho điện thoại thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt ứng dụng thông qua liên kết không rõ nguồn gốc hoặc file APK để tránh bị mất thông tin cá nhân.

Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần kéo xuống dưới và tìm đến mục Cơ quan Nhà nước - Cơ quan Công an TP.HCM.

Cài đặt ứng dụng Công dân số TP.HCM trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong trang mới hiện ra, bạn hãy nhập tên phường hoặc xã mới sau sáp nhập vào khung tìm kiếm, hệ thống sẽ lập tức hiển thị danh sách các cơ quan Công an phụ trách cùng địa chỉ cụ thể.

Người dùng có thể nhấn vào từng địa chỉ để xem chi tiết thông tin, bao gồm tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ. Đặc biệt, ứng dụng còn hỗ trợ chỉ đường trực tiếp, giúp bạn di chuyển thuận tiện đến đúng địa điểm cần thiết.

Cách xem địa chỉ Công an phường/xã mới sau sáp nhập tại TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, ứng dụng Công dân số TP.HCM còn tích hợp rất nhiều tính năng khác như tra cứu địa chỉ các cơ quan hành chính sau sáp nhập, địa chỉ phường xã mới, phản ánh/kiến nghị… Tuy nhiên, để sử dụng được đầy đủ các chức năng, bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Nhìn chung, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc tận dụng các ứng dụng công nghệ sẽ là cách giúp bạn thích ứng nhanh với những thay đổi về hành chính và dịch vụ công.

